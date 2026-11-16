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中國內卷漫延紙業 華紙嘆感受到辛苦

華紙走向「小而美、小而精」 拚特殊紙營收占比提升

文化用紙毛利低 不接單產能又開不滿

花蓮、台東廠佈局綠色能源

賣地業外收入貢獻

華紙今（16）日舉辦法說會說明2026年前三季營運概況，前三季營收136.4億元，營業毛利0.7億元，每股稅後淨損1.04元。華紙財務長、暫代總經理暨發言人林谷豐致歉並坦言，第三季業績確實不理想，主要受到原物料價格上漲，以及電力、燃煤等能源成本大幅增加影響；同時又面臨中國產能持續擴充，市場競爭壓力非常大。林谷豐表示，中國紙漿產能近年大幅增加，2025年新增產量約800多萬噸，今年又增加700多萬噸，兩年合計增加約1,600萬噸。相較之下，華紙整體產能僅接近30萬噸，規模差距相當大，並且中國後續仍有擴建計畫，不僅紙漿產能增加，下游紙品產能也會持續擴大。「內卷情況非常嚴重」，他說，先前從石化、鋼鐵到太陽能產業都面臨中國內卷經營，現在華紙也感受到辛苦。由於市場需求不振，木片價格上漲但國際漿價仍在低檔，花蓮漿廠計劃性調節產能因應，同時又有夏季能源成本墊高。林谷豐說，國際紙漿價格雖然上漲約每噸15美元，但木片成本及能源成本同步增加，抵銷了紙漿漲價帶來的效益。現階段公司必須靠自身降低成本、提升生產效率，才能與中國業者競爭。華紙的規模無法與中國大型紙廠相比，未來必須朝「小而美、小而精」的方向發展，走向特殊紙品市場。林谷豐指出，以華紙在中國的鼎豐為例，公司擁有自己的林地，約有60%的木材來自自行種植的樹木，因此能有效控制原料成本，具備成本競爭優勢；相較之下，中國森林覆蓋面積不足，仍有不少原料仰賴進口。華紙特殊紙營收占比約四成多，其中包含約3%的光學玻璃襯紙以及連鎖速食餐飲業防油紙等；而文化用紙占比約一成多。林谷豐說，紙張的用途已逐漸改變，過去主要用於書籍、印刷及書寫，但隨著民眾使用筆電、電子設備的比例增加，包含影印紙、教科書用紙等模造紙文化用紙需求逐漸減少。未來紙業不能再只依賴書本及印刷市場，而應該朝材料、包裝等方向發展。林谷豐指出，文化用紙、模造紙等獲利雖然不佳，但若完全不生產，也會影響產能。以今年選舉公報用紙為例，台灣需求約800多噸，華紙取得其中400多噸訂單，但因為並不賺錢，即使取得全部訂單，對公司獲利也沒有太大幫助。因此，未來會逐步減少不具獲利能力的產品，把資源轉向特殊紙等具有獲利空間的產品，持續調整產品結構。另一方面，華紙花蓮廠繼續生質能發電設施專案，以全發45,000kw/hr以上全廠綠電為目標設置。台東廠新發電機組設備預計明年第一季運作，自有發電率將從現有27%倍增至58%。另外，台東廠也將與三越企業合作興建沼氣發電設施，增進綠色能源效益。林谷豐說，現階段已經接近谷底，接下來的重點是如何度過這段時間，持續調整營運方向，讓業績逐步反轉。華紙董事會11月13日通過出售觀音廠全部土地及建物予元太科技，交易總金額為27.8億元。出售後短暫回租部分廠房及土地使用，目的是活化公司資產、強化財務結構。處分利益將認列在第四季財報。林谷豐表示，今年獲利有部分來自業外活化資產的貢獻，但明年不能再依賴業外收益，必須回到本業，靠營運改善及產品結構調整來提升獲利。惟目前沒有其他出售土地的計畫。