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在地好米不只能吃，還能動手做，台中市烏日區農會與明道中學今(16)日正式簽署產學合作備忘錄，推出首波聯名伴手禮「米食光釀・原初蒔藏」。禮盒由明道學生跨界操刀研發與包裝，更創新融入「米麴DIY體驗」，讓消費者在家就能感受傳統發酵樂趣，為烏日好米玩出兼具美味與互動的新花樣。這款「米食光釀・原初蒔藏」特色禮盒以烏日優質稻米為核心，由明道中學餐旅科學生發揮專業，投入米麴發酵與豆腐乳研製，廣告設計科則負責整體視覺與包裝設計，並由農會提供在地原料與通路支持。透過農業、餐飲與設計的跨域整合，將單純的農產品轉化為兼具質感與趣味的創意伴手禮，讓食農教育不只發生在校園，更能走進家庭與日常生活。烏日區農會總幹事張漢強表示，農會多年來與明道中學合作推動食農教育，從校園小農園到田間體驗，讓年輕世代認識土地價值。此次進一步簽署產學合作，結合農會的原料與通路優勢，以及學校的創意研發專長，不僅為農會「烏日糧倉」品牌注入新能量，更期望透過加工加值，帶領烏日好米走向更廣大的市場。明道中學校長陳炤華指出，雙方合作的核心在於讓學生理解每一份食材背後的土地故事。本次由技術高中部餐旅群與設計群聯手，讓學生從認識農產、食材研發到商品包裝全程參與，真正落實技職教育「學用合一」的理念。值得一提的是，在烏日區農會四健會輔導下，明道中學餐飲科學生組成「米韻麴香」作業組，將烏日稻作與米麴發酵轉化為實務行動，近期更在「115年全國四健作業組競賽」中脫穎而出，勇奪全國高級組一等獎，展現學生將在地農業與專業技術結合的亮眼成果。此次簽署合作備忘錄是產學深化的重要里程碑，未來將持續推動農產加工、特色商品開發與品牌行銷，讓學生累積實務經驗，也朝著將烏日好米打造成「全國第一、世界第一」在地農業品牌的願景邁進。