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高雄市岡山國小職場霸凌案出現雙方不同解讀！勞工局認定游姓校長涉及職場霸凌，裁處3萬元罰鍰，但游姓校長今（16）日對調查結果提出質疑，認為爭議核心涉及臉書粉專的管理權限認定，且16項申訴中僅有第14項成立，並非所有指控都獲認定，同時表示將在法定期限內提出訴願，希望透過行政救濟釐清爭議。這起案件源於岡山國小教師林晉如向高雄市勞工局申訴，指遭學校最高負責人職場霸凌。勞工局表示，勞動檢查處依《職業安全衛生法》相關規定，邀請外部專業人士組成調查小組，透過約談當事人、關係人及檢視相關事證後，認定職場霸凌成立，並裁處3萬元。針對成立的申訴項目，游姓校長表示，整起案件共有16項申訴內容，最後只有第14項成立，並非外界可能理解的所有指控都獲得認定。她進一步指出，該項認定涉及「岡山國小校事澄清專區」臉書粉絲專頁，但她認為粉專並非校方設立，名稱容易讓外界產生誤解，質疑調查過程對粉專的管理權限及責任歸屬查證不夠完整，因此不認同最終認定。校長表示，將依照法定期限提出訴願，並補充相關佐證資料，希望行政救濟機關重新檢視調查結果。至於訴願是否已正式提出，以及主管機關後續如何處理，目前仍待進一步確認。林晉如先前透過社群平台表示，過去兩年間經歷校事會議、性平會議、申誡及停聘審議等校內程序，身心承受相當壓力。此次勞工局認定職場霸凌成立，她也對調查結果表達感謝，希望自己的經歷能讓更多教師的職場權益受到關注。本案後續除了校長提出訴願的進度，勞工局對於第14項申訴的具體認定理由，以及粉專設立、管理權責的相關事證，也將是釐清雙方爭議的重要資訊。