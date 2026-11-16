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監察院指施工圖未留存 羅文明：建照核准圖才是究責關鍵

施工圖不只有工地一份 羅文明：其他單位也有圖資

國土署要求督導施工圖備份 建管處盼中央統一規範

3年租金安置補助已到期 都發局承諾相同條件提供中繼住宅

2023年基泰建設一處位於大直的建案於施工過程中造成鄰房坍塌，監察院調查報告揭露，事故發生後，工地內的施工圖掉落、遭灌漿掩埋，導致市府無法取得，引發外界質疑是否影響事故調查及責任追究？對此，台北市建管處副處長羅文明今（16）日澄清，即使工地那份施工圖拿不到，仍有其他圖說可以查出違規施工，因為建照核准的連續壁厚度原本是60公分，現場卻只做50公分，市府早已掌握這項關鍵證據，並提供檢調調查，強調施工圖遭掩埋不代表無法追究責任。回顧爭議，監察院2024年調查基泰大直鄰房坍塌案時指出，台北市政府未落實《營造業法》第26條規定，未能在事故發生後提供施工圖說等必要卷證，不利釐清相關責任。針對施工圖說下落，建管處日前說明，2023年9月7日事故發生當晚，因工務所坍塌，為避免周邊民宅持續傾斜，搶險人員緊急灌漿回填，導致存放於工地的施工圖遭到掩埋，並非蓄意滅證。而針對施工圖遭掩埋引發外界質疑一事，羅文明今在「基泰大直案澄清記者會」上表示，事故發生後第一要務是搶救災、確保周邊民房安全，因此市府第一時間就將工地施工圖以外的相關證據提供檢調。他強調，現場施工圖絕非究責的唯一依據，因為根據建照核准圖，連續壁厚度明確規定為60公分，現場卻僅施作50公分，「這個就是最直接的一個明證」。羅文明指出，市府完成相關比對後，已交由檢調進行災害原因調查，後續三大技師公會也蒐集相關契約圖說、施工圖資及施工日誌，作為事故調查的佐證資料。外界同時也質疑，施工圖難道只有工地遭掩埋的那一份？羅文明表示，「當然不是。」除了營造廠之外，起造人及相關承包商也會持有圖資，市府後續委託三大技師公會調查時，也取得部分施工資料作為佐證。羅文明強調，目前檢方起訴所依據的相關證據，主要是建築執照圖說，而非工地施工圖；後續取得的資料，也可佐證營造廠擅自更改核准施工內容。他表示，相關案件經檢方起訴後，今年已有法院判決。依北市府先前說明，5名涉案人員均已獲法院一審判刑。至於施工圖的管理責任，內政部國土管理署日前指出，依《營造業法》第26條規定，營造業者應製作並保管施工製造圖，主管機關平時也應督導業者落實副本保管機制，即使事故造成現場圖說遺失，仍可透過備份協助調查。羅文明則表示，基泰大直案發生時，並無要求地方建管機關將施工圖納管的明確規定，後續國土署於2025年討論相關制度後，台北市政府也接續研議，但邀請業界討論時，認為對實務執行影響相當大。羅文明指出，未來施工圖如何納管，仍需要與中央進一步討論，並建議由中央訂定全國統一的執行方式，供地方政府及營造業者遵循。另外，由於受災戶至今仍無法重返家園，原定3年的租金安置補助今年9月到期，住戶與基泰建設卻對後續租金給付產生爭議，雙方歷經3次協調仍無共識，住戶更決定透過訴訟解決。對此，台北市都市發展局長簡瑟芳今說明，時任副市長李四川早在2023年就曾向住戶表示，即使選擇與基泰合建，3年後仍應持續支付租金，直到住戶搬回新家為止。簡瑟芳指出，住戶與基泰後續簽訂的和解、都更重建契約，已明確約定租金支付至住戶搬遷新屋為止，不過雙方對補充協議內容的履行方式始終無法達成共識。簡瑟芳表示，市府原先認為，若基泰積極辦理都市更新，應可在3年內完成相關審議程序，因此以3年作為初期安置費用的估算期間。事故發生後，市府提供基河三期中繼住宅及台北橋聯開宅供住戶選擇，目前仍有11戶居住在中繼住宅，若受災戶後續仍有安置需求，市府會持續以相同條件、租金及設備提供中繼住宅申請。至於重建進度，依據基泰先前提出的都更事業計畫，因地下設施清除計畫及容積獎勵申請不符規定遭駁回，後續重新送件仍進展緩慢。市府因此再次提出公辦都更方案，並承諾爭取額外30%容積獎勵，希望提供受災戶另一項重建選擇。