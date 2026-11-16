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▲張雨生逝世29年，仍有500名觀眾齊聚他的母校政大，透過一首首經典歌曲紀念他的60歲冥誕。（圖／翻攝自網路）

▲姚可傑在張雨生紀念音樂會上獻唱〈寂寞〉，也重唱當年與張雨生合唱的〈永遠不回頭〉，用歌聲懷念老友。（圖／讀者提供）

▲高齡83歲的張媽媽幾乎年年都會到場參與，她坐在台下靜靜聆聽，很感謝歌迷至今沒有忘了雨生。（圖／讀者提供）





華語傳奇歌手張雨生今年60歲了，紀念音樂會「2026雨生60紀念音樂會」14日在政治大學四維堂舉行，500張門票全數售罄，現場座無虛席。張雨生的媽媽張惠美、弟弟都到場支持，妹妹涵涵也擔任表演嘉賓，張家一家人低調合體。妹妹涵涵獻唱〈一天到晚游泳的魚〉及〈帶我去月球〉；外甥女唱了〈天天想你〉，姪女則帶來〈聽你聽我〉。兩人用自己的聲音唱起舅舅、伯父的經典，此外東方快車主唱姚可傑、于浩威也登台演出，帶給粉絲長達4小時的音樂饗宴。曾任東方快車主唱的姚可傑，這次在張雨生60歲獻唱〈永遠不回頭〉與〈寂寞〉。提起老友，他回憶兩人當年曾與王傑、邰正宵等人合唱電影《七匹狼》主題曲〈永遠不回頭〉，如今姚可傑在張雨生的母校政大再唱起這首歌，也特地感謝主辦單位和每一位參與演出的朋友。他最想謝謝的，是近30年來始終沒有忘記張雨生的歌迷：「看到大家還記得雨生，媽媽和家人真的非常感動，也非常感謝。」張雨生紀念音樂會上，妹妹張涵涵與外甥女、姪女都登台獻聲。涵涵先唱了〈一天到晚游泳的魚〉與〈帶我去月球〉，接著由外甥女唱起〈天天想你〉，姪女也帶來〈聽你聽我〉。兩代張家人各自選了熟悉的歌，在張雨生的母校唱給他聽，也讓在場歌迷聽見張家的好歌喉。張雨生的紀念音樂會由神棍樂團主唱歐比王於2004年發起，政大校友中點點、光動能樂團的曉光老師、獨立音樂人克里夫及洛克樂團主唱洛克陸續加入並共同舉辦，臺北場選在11月，高雄場則在6月舉辦，今年已連續舉辦第22年。這些年演出足跡遍及張雨生喜愛的淡水，以及台北、高雄等地。主持人中點點分享，以四季串起張雨生音樂生涯的構想，在他心中已放了很久。去年11月音樂會結束後，張家人談起今年是張雨生60歲冥誕，希望做一場不一樣的紀念演出，他才把這個點子付諸實行。中點點從《一天到晚游泳的魚》專輯裡5首由張雨生包辦詞曲的作品找靈感。他說專輯原本從秋天排到夏天，走的是學生一整個學年的順序；這次音樂會改以春耕、夏耘、秋收、冬藏為主軸，循著四季從青春、苦澀唱到成熟與哀愁。談到這場演出能成形，他感謝張家人、演出者和到場歌迷，也把最後的感謝留給張雨生：「因為他，我們才會在此相聚。」當天的表演者包括于浩威、余曉玫、TAB歇睏一下、宋瑩、徐瑋、涵涵、RAYA、小老鷹樂團、克里夫、王勝斌、鄭承依、Crossing Road、歐比王、政大校友合唱團、餘溫人聲、光夢想樂團、蕭志倫、姚可傑、有夢樂團、Mtswe樂團等20組表演者參與演出。張雨生以高亢清亮的嗓音唱紅〈我的未來不是夢〉、〈大海〉，也親自寫下〈我期待〉、〈口是心非〉等經典作品。他不僅幕前表現亮眼，在幕後同樣留下重要成績，一手提拔張惠妹，為她打造《姊妹》、《BAD BOY》兩張專輯，讓阿妹一出道就走紅，至今歷久不衰。從站在台前唱歌，到寫歌、製作專輯，張雨生短短幾年的音樂生涯，留下了至今仍被一再傳唱的作品。1997年10月20日凌晨，張雨生駕駛敞篷跑車行經台北縣淡水鎮登輝大道（現新北市淡水區淡金路）一帶因疲勞駕駛發生嚴重車禍，他送醫急救後昏迷24日，最終於同年11月12日離世，年僅31歲。今年是他逝世29週年，也是他的60歲冥誕，歌迷再度齊聚他的母校政治大學，透過一首首歌曲懷念他。