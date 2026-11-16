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矽谷巨頭公開表態支持黃仁勳重返輝達

輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳上週宣布辭去執行長後，一場要求讓他重返執行長大位的網路連署活動已吸引超過16萬人響應，包括多位科技界重量級高層、輝達員工及股東紛紛發聲力挺。但美國財政部長貝森特隨即表態，輝達應從外部尋找新任CEO人選。究竟黃仁勳能否上演王者歸來重返輝達？華爾街分析師分析前景。根據CNBC報導，根據連署網站顯示，這場名為「與仁勳站在一起」（Stand with Jensen）的運動，已獲得特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Epic Games 執行長史威尼（Tim Sweeney）以及創業加速器 Y Combinator 執行長陳嘉興（Garry Tan）等人的支持。不過網站也註明，連署者的頭銜與所屬機構皆為自行填報，並未經過核實。黃仁勳於1993年共同創辦輝達，並一手將其打造成人工智慧（AI）晶片的霸主。然而，在媒體爆出他涉及婚外情，且其中一名對象疑似為中國間諜的女子黃樂（Alice Huang）後，黃仁勳已於上週辭去輝達總裁、執行長及董事職務。輝達隨即任命資深財務長克雷斯（Colette Kress）擔任臨時執行長，並表示董事會將從內部與外部人選中物色正式接班人。如今要求黃仁勳回鍋的聲浪日益高漲，加上外傳他本人也正考慮復出，無疑讓急欲平息風波的輝達董事會面臨更複雜的決策難題。儘管如此，黃仁勳若想重返輝達仍面臨重重阻礙。輝達董事會目前正針對導致他下台的行為進行獨立調查；此外，美國國會議員也正準備展開調查，釐清這位前執行長的緋聞是否損害了美國在 AI 領域的主導地位、其中涉及的國安疑慮，以及他與美國總統川普（Donald Trump）及其內閣的密切關係。在公開支持黃仁勳復職的科技巨頭中，以馬斯克最受矚目。他在社群平台 X 上發文表示，自己也會簽署連署書呼籲這位前輝達掌門人回歸。「一項讓仁勳復職的連署正在進行中，我也簽了」；他過去也曾表示，若能聘請黃仁勳將是一種「榮幸」。連署網站指出，這項行動獲得許多自稱為輝達現任與前任員工、股東及商業夥伴的支持，呼籲董事會確保對黃仁勳的調查程序公正，並對其離職始末提供更高的透明度。部分輝達員工也公開表達對黃仁勳的支持，甚至有一名工程師表示，在執行長離職後決定掛冠求去。自稱輝達機器人工程師的戴瑞爾（Darrell Dai）表示，黃仁勳的願景以及他所培育的工程文化，是自己過去選擇留在輝達的關鍵原因。另一位在輝達任職近八年的員工辛格（Vartika Singh）則讚揚黃仁勳的領導力，並感謝他在自己家庭遭遇醫療危機時給予的個人支持。「我從未與像黃仁勳這樣的人共事過，我想以後也不會再遇到了」，盛讚他對員工、研究人員及新創企業的承諾。這股力挺聲浪也獲得大股東的響應。Altimeter Capital 執行長格斯特納（Brad Gerstner）與 Atreides Management 的貝克（Gavin Baker）上週五（13日）發表公開信，敦促輝達董事會考量所有選項，包括讓黃仁勳重返崗位。這些投資人呼籲董事會在遴選下一任領導人時採取審慎態度，認為在做出任何永久性決定前，應給予黃仁勳一個公平的對待。黃仁勳復職機會大嗎？據《金融時報》（Financial Times）引述多名知情人士報導，黃仁勳已與親信討論過重返輝達擔任執行長的可能性。其中一名盟友透露，支持者正在集結一群矽谷高層組成「作戰室」（war room），遊說讓黃仁勳復職，並計劃尋求白宮的支持；報導指出，這些行動皆獲得黃仁勳本人的首肯。針對外界傳聞，輝達發言人表示：「我們正在遴選負責尋找輝達執行長人選的獵頭公司，目前尚未正式接觸任何潛在候選人」；該發言人補充，任何關於內部或外部個別人選的猜測都言之過早。不過，華爾街天橋資本（SkyBridge）創辦人、前白宮通訊主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）則對黃仁勳的回歸潑了冷水。他認為，圍繞在黃仁勳身上的調查已構成難以跨越的障礙，絕非一場民間連署就能解決，「科技圈的兄弟們想要仁勳回來，但這不可能發生」，他指出輝達董事會不可能讓一名行為仍在接受調查的執行長復職。史卡拉穆奇直言，「聯邦調查局（FBI）可不吃連署這一套」，他認為，黃仁勳的處境與當初OpenAI開除奧特曼截然不同。奧特曼當年下台源於內部治理紛爭，而黃仁勳面對的是針對其個人行為的持續性調查，這使得董事會很難迅速推翻先前的決定。儘管離職風波不斷，仍有部分分析師認為黃仁勳存在回歸的空間。Seaport Research Partners 資深分析師高德柏格（Jay Goldberg）指出，憑藉黃仁勳在 AI 產業的影響力以及投資人的持續支持，只要他能克服眼前的法律挑戰，仍有機會東山再起。「如果他能挺過法律麻煩，我認為我們會看到他上演第二幕」。但並非所有華爾街人士都認為這能如此快成真，華爾街知名大多頭、Yorkville Ives & Co. 合夥人兼資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）「我們認為仁勳沒有機會重返輝達擔任執行長」；艾夫斯分析，股東連署與輿論壓力可能會對輝達造成進一步干擾，但不會改變臨時執行長克雷斯當前的核心任務：恢復公司穩定並重振投資人信心。他同時強調，儘管管理層發生動盪，輝達在 AI 晶片領域的領導地位與長期需求前景依然穩固。