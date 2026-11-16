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▲孫易磊本季在一軍出賽22場拿下8次中繼成功、防禦率僅2.64，明年有望與林家正組成日職一軍台灣投捕搭檔。（圖／北海道日本火腿鬥士隊提供）

▲古林睿煬今年受限傷勢一軍僅投12局、防禦率7.50，獲火腿續約後霸氣喊話2027年將判若兩人重返輪值。（圖／取自火腿隊官方IG）

日本職棒北海道日本火腿鬥士今（16）日宣布，與台灣捕手林家正及投手古林睿煬、孫易磊完成2027年賽季續約，另一名捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）也確定留隊。旅日首季尚未登上一軍的林家正，明年將繼續爭取升上一軍，挑戰組成「台灣投捕搭檔」。林家正今年3月結束世界棒球經典賽後加盟火腿，穿上38號球衣並以正式球員身分登錄。這是他離開美職小聯盟及獨立聯盟體系後，首度轉戰日本職棒。雖然火腿總教練新庄剛志季前曾透露，考慮讓林家正隨一軍行動，但他最終未能於旅日首季獲得一軍出賽機會，整季主要待在二軍熟悉日本投手及比賽環境。林家正二軍出賽48場，在99個打數敲出31支安打，包括5支二壘安打及1發全壘打，貢獻13分打點，打擊率3成13、上壘率3成55、長打率3成94，整體攻擊指數（OPS）為0.749。球季結束後，他也參加宮崎鳳凰聯盟，持續增加實戰經驗。林家正雖然展現不錯的二軍打擊成績，但火腿一軍捕手競爭相當激烈，陣中還有田宮裕涼、郡司裕也、進藤勇也及馬丁尼茲等人。馬丁尼茲此次同樣獲得續約，也代表林家正新球季要爭取一軍席位，仍須在春訓及熱身賽證明自己。相較純粹比拚打擊，林家正的優勢仍在接捕、配球及與投手溝通。他曾在2024年世界12強賽擔任中華隊主戰捕手，協助球隊拿下冠軍，今年經典賽也持續扮演重要角色。隨著日語能力及對日職打者的熟悉度提升，能否發揮引導投手的能力，將是他突破一軍門檻的關鍵。孫易磊本季在一軍出賽22場，繳出2勝1敗、8次中繼成功，30.2局送出28次三振，防禦率僅2.64，逐漸在火腿牛棚站穩位置。相較仍在尋找一軍機會的林家正，孫易磊已率先證明自己能在日職最高層級解決打者。年僅22歲的孫易磊仍有轉任先發的發展空間，但以目前球隊安排來看，短期內仍可能從中繼出發。若林家正新球季升上一軍，兩人有望首度在日職正式賽組成台灣投捕搭檔。古林睿煬旅日第2季受到傷勢及狀態影響，一軍僅登板7場，其中2場先發，合計投12局，戰績0勝1敗、1次中繼成功，防禦率7.50；他雖送出15次三振，卻也投出10次四壞球，控球穩定性成為最大課題。火腿仍決定執行既有規畫，讓古林續留球隊。古林也透過球團表達反彈決心，表示「2027年的我會與本季判若兩人」，休賽季將重新調整身體及投球狀態，力拚健康回歸一軍輪值。