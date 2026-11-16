由《火神的眼淚》製作團隊操刀的最新Netflix台劇《急診室的奇蹟》，於本月12日正式開播，一上線就掀起巨大討論度，雖然本劇在治療病人時的流程，被許多專業醫護、觀眾詬病，但角色與病人之間感情厚度，可是感動了許多觀眾，大推只有8集完全不夠看，《NOWNEWS今日新聞》為您整理《急診室的奇蹟》收看懶人包，演出陣容、劇情介紹、收看平台一網打盡。
以下為本文重點：
《急診室的奇蹟》主演卡司
《急診室的奇蹟》角色介紹
《急診室的奇蹟》收看連結
《急診室的奇蹟》劇情介紹
《急診室的奇蹟》必看亮點
《急診室的奇蹟》主演卡司
霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐
《急診室的奇蹟》角色介紹
周承俊（霍建華 飾）：央大醫院急診醫學部副主任，個性冷靜果斷、臨危不亂，在無影燈下執刀時專業氣場強大，雖然一心救人，卻工作太多沒空寫論文而在升遷上處處受限，後來發現醫院新藥論文數據造假，發表「新藥無效」的論文，直接挑戰醫院高層與體制。
何宇華（楊謹華 飾）：資深急診主治醫師，負責帶領新進住院醫師，雖然表面上講話不留情面，但白袍底下其實藏著在醫療糾紛的官司壓力創傷，為此總自我懷疑中。
林耿明（蔡凡熙 飾）：成績平平但熱血的菜鳥醫師，雖然臨床常出狀況，但對病患真誠，是帶領觀眾認識急診室日常的重要視角。
唐希（詹子萱 飾）：表現相當優秀的菜鳥醫師，選擇急診主要是想要照顧家人，並且希望自己的工作時間穩定，但在團隊高壓輪班的過程下，開始產生感情以及歸屬感。
江東彥（彭千祐 飾）：冷靜的學霸菜鳥醫師，性格冷靜客觀，但給人一種冷淡疏離的距離感，剛開始與林耿明、唐希彼此看不順眼，後來在混亂中學會合作。
《急診室的奇蹟》收看連結
Netflix全季8集已上架：https://www.netflix.com/browse?jbv=82027980
《急診室的奇蹟》劇情介紹
故事發生在「央大醫院」急診醫學部，副主任周承俊（霍建華 飾）破格錄取了醫學系成績吊車尾、臨床操作常出狀況，但對病患充滿熱血與關心的菜鳥林耿明，林耿明與唐希、江東彥，組成第一年住院醫師（R1）三人組，何宇華則擔任他們的導師，在急診室邊救人邊考驗新人的能力。
《急診室的奇蹟》必看亮點
1. 霍建華＋楊謹華黃金組合，白袍氣場強大
霍建華與楊謹華繼《華燈初上》後再度合體，霍建華飾演在體制中掙扎的急診副主任「周承俊」；金鐘視后楊謹華則飾演表面嚴厲、內心深受創傷的資深主治醫師「何宇華」，在急診室臨危不亂的氣場非常吸睛。
2. 高尺度逼真手術場面，霍建華執刀帥瘋
劇組在手術場景下滿功夫，赤裸呈現開胸手術、血管縫合等細節，看霍建華執刀十分帥氣，但害怕看血的觀眾需要自行小心。
3. 400坪實景打造與金牌主創團隊
本劇由《火神的眼淚》李志薔等人攜手打造，並在台南搭建約400坪的急診室實景，演員開拍前都接受了三個月的專業訓練，讓搶救過程更具真實感。
4. 菜鳥三人組視角與急救教學長知識
蔡凡熙、詹子萱、彭千祐飾演的「住院醫師菜鳥三人組」，從手忙腳亂到學會互相補位，劇中透過楊謹華一邊救人一邊對菜鳥拋問題，同時讓觀眾了解急診室處置患者的優先順序。
5. 寫實呈現急診百態與「奧客」家屬困境
本劇還原第一線醫護的真實困境，民眾把急診當普通門診、對醫護人員大喊大叫，或是無法接受家人病危威脅提告的片段都充滿張力，讓人看了都不禁為醫護人員捏一把冷汗。
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《急診室的奇蹟》主演卡司
《急診室的奇蹟》角色介紹
《急診室的奇蹟》收看連結
《急診室的奇蹟》劇情介紹
《急診室的奇蹟》必看亮點
《急診室的奇蹟》主演卡司
霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐
《急診室的奇蹟》角色介紹
周承俊（霍建華 飾）：央大醫院急診醫學部副主任，個性冷靜果斷、臨危不亂，在無影燈下執刀時專業氣場強大，雖然一心救人，卻工作太多沒空寫論文而在升遷上處處受限，後來發現醫院新藥論文數據造假，發表「新藥無效」的論文，直接挑戰醫院高層與體制。
何宇華（楊謹華 飾）：資深急診主治醫師，負責帶領新進住院醫師，雖然表面上講話不留情面，但白袍底下其實藏著在醫療糾紛的官司壓力創傷，為此總自我懷疑中。
林耿明（蔡凡熙 飾）：成績平平但熱血的菜鳥醫師，雖然臨床常出狀況，但對病患真誠，是帶領觀眾認識急診室日常的重要視角。
唐希（詹子萱 飾）：表現相當優秀的菜鳥醫師，選擇急診主要是想要照顧家人，並且希望自己的工作時間穩定，但在團隊高壓輪班的過程下，開始產生感情以及歸屬感。
江東彥（彭千祐 飾）：冷靜的學霸菜鳥醫師，性格冷靜客觀，但給人一種冷淡疏離的距離感，剛開始與林耿明、唐希彼此看不順眼，後來在混亂中學會合作。
Netflix全季8集已上架：https://www.netflix.com/browse?jbv=82027980
《急診室的奇蹟》劇情介紹
故事發生在「央大醫院」急診醫學部，副主任周承俊（霍建華 飾）破格錄取了醫學系成績吊車尾、臨床操作常出狀況，但對病患充滿熱血與關心的菜鳥林耿明，林耿明與唐希、江東彥，組成第一年住院醫師（R1）三人組，何宇華則擔任他們的導師，在急診室邊救人邊考驗新人的能力。
1. 霍建華＋楊謹華黃金組合，白袍氣場強大
霍建華與楊謹華繼《華燈初上》後再度合體，霍建華飾演在體制中掙扎的急診副主任「周承俊」；金鐘視后楊謹華則飾演表面嚴厲、內心深受創傷的資深主治醫師「何宇華」，在急診室臨危不亂的氣場非常吸睛。
2. 高尺度逼真手術場面，霍建華執刀帥瘋
劇組在手術場景下滿功夫，赤裸呈現開胸手術、血管縫合等細節，看霍建華執刀十分帥氣，但害怕看血的觀眾需要自行小心。
3. 400坪實景打造與金牌主創團隊
本劇由《火神的眼淚》李志薔等人攜手打造，並在台南搭建約400坪的急診室實景，演員開拍前都接受了三個月的專業訓練，讓搶救過程更具真實感。
4. 菜鳥三人組視角與急救教學長知識
蔡凡熙、詹子萱、彭千祐飾演的「住院醫師菜鳥三人組」，從手忙腳亂到學會互相補位，劇中透過楊謹華一邊救人一邊對菜鳥拋問題，同時讓觀眾了解急診室處置患者的優先順序。
5. 寫實呈現急診百態與「奧客」家屬困境
本劇還原第一線醫護的真實困境，民眾把急診當普通門診、對醫護人員大喊大叫，或是無法接受家人病危威脅提告的片段都充滿張力，讓人看了都不禁為醫護人員捏一把冷汗。