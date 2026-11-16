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強調圖資齊全不影響究責！

簡瑟芳：依當時《營造業法》免送備查

5日設專戶、50萬財損免單據 北市府還原緊急安置時序

民辦都更卡關願再推公辦！北市府提供額外30%容獎與中繼宅

台北市「基泰大直」建案鄰損案屆滿3年，但受災戶的房子遭拆除後，仍見不到重建終點。監察院調查報告揭露，關鍵的施工圖說因緊急灌漿回填遭掩埋遺失，遭外界質疑要滅證。今（16）日台北市政府召開說明會，台北市都發局長簡瑟芳逐一還原處理時序強調，事發於2023年，依當時《營造業法》第26條規定，施工圖本就無須送主管機關備查，且涉案工地主任、建築師等皆已在一審被判刑，完全不影響究責；針對目前民辦都更進度緩慢及租金協商爭議，市府已召開3次協調會，並承諾若住戶轉向公辦都更，願爭取給予額外30%容積獎勵，同時持續開放申請中繼住宅。針對施工圖說爭議，簡瑟芳提出三點說明。第一，即便沒有那一張現場施工圖說，並未影響基泰建設被究責的事實，在罪證確鑿的情況下，涉案工地主任、建築師等皆已在一審被判刑，市府目前手上所有圖資都可以作為依法查明違規事實、追究責任的依據。第二，市府委託三大技師公會取得建築圖說、施工卷證等資料並完成鑑定報告，該份報告已全數交予檢調、檢方與政風單位，監察院也已收到並全案結案。第三，針對國土署的說法，簡瑟芳指出，該案發生在2023年，但國土署直到2024年才開始討論相關議題；在大直基泰案發生當時，依照《營造業法》第26條規定，施工圖本就不需要送主管機關備查。回顧2023年9月7日事發後的緊急處置，簡瑟芳表示，市府在5日內就完成專戶設置，7日內由台北市長蔣萬安親自主持向住戶說明安置事宜，事發當下也立即安排臨時住所並盤點中繼資源。9月12日市府開立受災安置戶專戶，要求基泰公司匯入1億元支應；9月13日市長主持緊急安置補助計畫說明，並自9月20日起從專戶提撥每坪1,600元、每戶約5萬至7萬元不等的租金補貼，同時盤整中繼住宅供選擇。至於緊急補償費用，市府從9月27日起陸續撥付每戶50萬元財損補償金。簡瑟芳特別澄清，該筆財損補償完全無須檢附單據，網路流傳需要拍照或錄影存證並非事實。此外，市府提供備妥家具的基河三期，三房型月租11,100元至11,800元，臺北橋聯開宅月租25,682元至34,000元左右，來供住戶就近選擇，共有11戶選擇入住，居住至今。在都更重建部分，簡瑟芳說明，災害發生初期，市府為協助住戶早日重建，曾提出「公辦都更」及專案容積獎勵方案，但經調查僅有8戶願意參加，市府尊重住戶決定。同年10月27日，住戶赴市府與市長及當時的李副市長協談後續協助方式，當時副市長李四川也當場表明，尊重住戶與基泰合建，但3年後的租金仍須持續支付至住戶能夠搬回為止。簡瑟芳進一步指出，基泰於114年1月20日取得100%住戶同意報核民辦都更事業計畫，但因計畫未提出地下仍留有挖土機等工地公共設施的清除計畫，且申請30%防災型都更不符合規定，遭市府駁回。後來基泰重新取得81%住戶同意再送件，容積獎勵改採「容積移轉」方式申請，市府已要求加快進度；鑑於民辦都更進度緩慢，市府再次提出公辦都更選項，並承諾若採公辦都更，願意爭取給予額外30%容積獎勵。至於外界討論安置費用「最初為何估算3年」？簡瑟芳解釋，當時評估若基泰在取得高比例同意後積極辦理都更審議，3年內應可完成。後續住戶在協調會中也提出雙方簽訂的和解與都更重建契約，明定基泰須支付租金至搬遷至新屋為止，雙方另簽有補充協議書，約定若協商不成，住戶可依協議書履行或依建築施工鄰損事件規則求償。簡瑟芳表示，因住戶與基泰針對補充協議執行方式仍無共識，市府已出面召開3次協調會搭建討論平台；在最後一次協調會中，住戶雖未到場，但提供聲明書表示雙方爭議將交由法院訴訟解決。她強調，市府尊重住戶循法律途徑處理，後續都更相關行政協助仍會持續，若住戶還有安置需求，市府也再次開放申請中繼住宅，並比照相同條件、租金與設備，確保居住資源不中斷。