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小孟老師分析今（18）日十二星座運勢。牡羊座工作：專業更加成熟感情：充滿愛情泡泡財運：套牢即將解套牡羊幸運色：棕色貴人：魔羯小人：雙魚金牛座工作：盡力做到最好感情：遇見真實伴侶財運：金融業績效好金牛幸運色：紅色貴人：處女小人：水瓶雙子座工作：不宜過度渲染感情：回憶過往情事財運：南方會有財氣雙子幸運色：玫瑰色貴人：射手小人：金牛巨蟹座工作：不宜改變計劃感情：分享未來計畫財運：研究散熱類股巨蟹幸運色：卡其色貴人：巨蟹小人：射手獅子座工作：眼光精準明確感情：解決意見不合財運：適宜止血虧損獅子幸運色：咖啡色貴人：獅子小人：處女處女座工作：今日適合許願感情：美好時光浪漫財運：止血恢復好運處女幸運色：藍色貴人：雙子小人：巨蟹天秤座工作：下班適合剪髮感情：相愛絕對不難財運：適合海外市場天秤幸運色：棕色貴人：金牛小人：魔羯天蠍座工作：改變帶來希望感情：化解兩人紛爭財運：宜擺花在財位天蠍幸運色：棕色貴人：天蠍小人：雙子射手座工作：團隊提升士氣感情：付出心力經營財運：重大利多消息射手幸運色：咖啡色貴人：水瓶小人：天蠍魔羯座工作：不宜發表言論感情：愛情猛烈如火財運：研究鋼鐵類股魔羯幸運色：黑色貴人：天秤小人：牡羊水瓶座工作：注意睡眠品質感情：獲得情感安慰財運：廣告業績效好水瓶幸運色：粉紅色貴人：牡羊小人：天秤雙魚座工作：終於看透現實感情：愛情更加燦爛財運：服飾業績效好雙魚幸運色：亮紅色貴人：雙魚小人：獅子