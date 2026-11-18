小孟老師分析今（18）日十二星座運勢。
牡羊座
工作：專業更加成熟
感情：充滿愛情泡泡
財運：套牢即將解套
牡羊幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：雙魚
金牛座
工作：盡力做到最好
感情：遇見真實伴侶
財運：金融業績效好
金牛幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶
雙子座
工作：不宜過度渲染
感情：回憶過往情事
財運：南方會有財氣
雙子幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：金牛
巨蟹座
工作：不宜改變計劃
感情：分享未來計畫
財運：研究散熱類股
巨蟹幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：射手
獅子座
工作：眼光精準明確
感情：解決意見不合
財運：適宜止血虧損
獅子幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：處女
處女座
工作：今日適合許願
感情：美好時光浪漫
財運：止血恢復好運
處女幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：巨蟹
天秤座
工作：下班適合剪髮
感情：相愛絕對不難
財運：適合海外市場
天秤幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：魔羯
天蠍座
工作：改變帶來希望
感情：化解兩人紛爭
財運：宜擺花在財位
天蠍幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙子
射手座
工作：團隊提升士氣
感情：付出心力經營
財運：重大利多消息
射手幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
魔羯座
工作：不宜發表言論
感情：愛情猛烈如火
財運：研究鋼鐵類股
魔羯幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
水瓶座
工作：注意睡眠品質
感情：獲得情感安慰
財運：廣告業績效好
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙魚座
工作：終於看透現實
感情：愛情更加燦爛
財運：服飾業績效好
雙魚幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：專業更加成熟
感情：充滿愛情泡泡
財運：套牢即將解套
牡羊幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：雙魚
金牛座
工作：盡力做到最好
感情：遇見真實伴侶
財運：金融業績效好
金牛幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶
雙子座
工作：不宜過度渲染
感情：回憶過往情事
財運：南方會有財氣
雙子幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：金牛
巨蟹座
工作：不宜改變計劃
感情：分享未來計畫
財運：研究散熱類股
巨蟹幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：射手
獅子座
工作：眼光精準明確
感情：解決意見不合
財運：適宜止血虧損
獅子幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：處女
處女座
工作：今日適合許願
感情：美好時光浪漫
財運：止血恢復好運
處女幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：巨蟹
天秤座
工作：下班適合剪髮
感情：相愛絕對不難
財運：適合海外市場
天秤幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：魔羯
天蠍座
工作：改變帶來希望
感情：化解兩人紛爭
財運：宜擺花在財位
天蠍幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙子
射手座
工作：團隊提升士氣
感情：付出心力經營
財運：重大利多消息
射手幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
魔羯座
工作：不宜發表言論
感情：愛情猛烈如火
財運：研究鋼鐵類股
魔羯幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
水瓶座
工作：注意睡眠品質
感情：獲得情感安慰
財運：廣告業績效好
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙魚座
工作：終於看透現實
感情：愛情更加燦爛
財運：服飾業績效好
雙魚幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。