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被封為「狼人殺女神」的女星荳荳，今（16）日度過36歲生日，她在IG無預警公開震撼彈，認愛小7歲的男星黃宏軒，開心地說「幸福好像有點藏不住」，交往5年的兩人，在影片中還許下了未來要「結婚」的願望，閃瞎許多網友。荳荳今日在IG公開長達4分鐘影片，並寫下「幸福好像有點藏不住了」，公開認愛黃宏軒，可以看見兩人的感情從2021年底開啟，就這樣一路交往5年到現在，而黃宏軒也感謝荳荳像天使般出現在自己的生命中。回顧過去五年，黃宏軒陪伴荳荳經歷愛犬離世低潮期，後來也一起迎接新的小狗LUNA，甚至陪著女方一起學日文、到日本遊學，從生活小事到人生大事，都互相參與了彼此的成長。影片最後，荳荳為自己生日許下願望，她先是希望大家平安健康，沒想到黃宏軒在一旁喊說「結婚」，讓女方害羞地說「你不要在那邊講怪怪的東西。」根據了解，雖然兩人目前沒有結婚計劃，不過這段幸福還在進行式中，讓許多粉絲相當好奇小倆口未來會帶來什麼驚喜。荳荳靠《大學生了沒》打開知名度，後來在《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」表現亮眼，被封「狼人殺女神」，2021年中，他交往中的男友何孟遠參加《全明星運動會》時，被爆料跟采子偷吃，事後采子公開道歉，荳荳跟何孟遠也分手。