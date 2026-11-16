位於台北市大同區的臺灣漫畫基地，常設展「臺漫現此時」於近日更新展品並重新開放參觀，不只可以免費認識臺灣漫畫的發展歷史、跨界IP及海外版權成果，館內還設置全新吉祥物「塔塔」專屬分色印章。為慶祝展覽重新開放，官方加碼推出限時贈品活動，只要在11月20日前參觀展覽，並將觀展心得分享到社群平台，就能免費兌換「CCC追漫台」合作角色小卡，每人限領1張、送完為止。要注意的是，今（16）日適逢週一休館，想領小卡的民眾最快明（17）日才能前往。
臺灣漫畫基地免費看展！分享心得就送CCC追漫台角色小卡
臺灣漫畫基地常設展「臺漫現此時」於近日重新開放，展覽以臺灣漫畫發展為主軸，帶領民眾認識臺漫從早期創作到現今的多元面貌，內容涵蓋漫畫產業發展、跨領域IP應用，以及臺灣漫畫作品在國際市場的版權銷售成果，讓讀者了解臺灣原創漫畫如何從紙本走向影視及其他領域。
這次為了慶祝展覽更新，官方也推出限定小卡兌換活動。根據臺灣漫畫基地官方公告，活動期間，只要前往參觀「臺漫現此時」，並將觀展心得分享至任一社群平台，就能向現場工作人員兌換「CCC追漫台」合作角色小卡。小卡採隨機贈送方式，每人限領1張，數量有限、送完為止。由於11月16日為週一公休日，民眾可把握11月17日至20日最後4天的兌換機會。
漫畫基地吉祥物「塔塔」登場！還能蓋限定分色印章
除了常設展更新，臺灣漫畫基地也迎來全新吉祥物「塔塔」。這隻可愛的小精靈由漫畫家哎呀呀設計，以漫畫基地的電塔LOGO為靈感，將原本的場館意象轉化為活潑的角色造型。根據官方設定，「塔塔」是從漫畫書中冒出來的小精靈，擁有穿梭漫畫與現實世界的神奇魔法，個性活潑、充滿好奇心，喜歡觀察並分享身邊發生的各種事物。
「塔塔」先前曾於臺灣國際兒童及青少年嘉年華亮相，如今正式進駐臺灣漫畫基地，民眾在館內各處都有機會發現牠的身影。配合常設展重新開放，官方也規劃推出「塔塔」專屬分色印章，讓參觀民眾可以蓋章留念。
🟡 「臺漫現此時」常設展覽活動資訊一覽
📌地點： 臺灣漫畫基地（台北市大同區華陰街38號）
📌小卡活動時間： 2026年11月13日至11月20日
📌領取方式： 參觀常設展，分享觀展心得至任一社群平台，向現場工作人員出示分享畫面後兌換
📌限定贈品： CCC追漫台合作角色小卡，隨機1張，每人限領1張，數量有限、送完為止
📌官方網站： 臺灣漫畫基地
📌免費參觀
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臺灣漫畫基地常設展「臺漫現此時」於近日重新開放，展覽以臺灣漫畫發展為主軸，帶領民眾認識臺漫從早期創作到現今的多元面貌，內容涵蓋漫畫產業發展、跨領域IP應用，以及臺灣漫畫作品在國際市場的版權銷售成果，讓讀者了解臺灣原創漫畫如何從紙本走向影視及其他領域。
這次為了慶祝展覽更新，官方也推出限定小卡兌換活動。根據臺灣漫畫基地官方公告，活動期間，只要前往參觀「臺漫現此時」，並將觀展心得分享至任一社群平台，就能向現場工作人員兌換「CCC追漫台」合作角色小卡。小卡採隨機贈送方式，每人限領1張，數量有限、送完為止。由於11月16日為週一公休日，民眾可把握11月17日至20日最後4天的兌換機會。
除了常設展更新，臺灣漫畫基地也迎來全新吉祥物「塔塔」。這隻可愛的小精靈由漫畫家哎呀呀設計，以漫畫基地的電塔LOGO為靈感，將原本的場館意象轉化為活潑的角色造型。根據官方設定，「塔塔」是從漫畫書中冒出來的小精靈，擁有穿梭漫畫與現實世界的神奇魔法，個性活潑、充滿好奇心，喜歡觀察並分享身邊發生的各種事物。
「塔塔」先前曾於臺灣國際兒童及青少年嘉年華亮相，如今正式進駐臺灣漫畫基地，民眾在館內各處都有機會發現牠的身影。配合常設展重新開放，官方也規劃推出「塔塔」專屬分色印章，讓參觀民眾可以蓋章留念。
📌地點： 臺灣漫畫基地（台北市大同區華陰街38號）
📌小卡活動時間： 2026年11月13日至11月20日
📌領取方式： 參觀常設展，分享觀展心得至任一社群平台，向現場工作人員出示分享畫面後兌換
📌限定贈品： CCC追漫台合作角色小卡，隨機1張，每人限領1張，數量有限、送完為止
📌官方網站： 臺灣漫畫基地
📌免費參觀