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▲ 現任市長陳其邁的高滿意度成為民進黨候選人賴瑞隆的最強後盾。(圖／高市府提供)

根據年代民調中心今（16）日公布的高雄市長最新選情民調顯示，民進黨候選人賴瑞隆獲得43.9％支持度，國民黨候選人柯志恩24.7％，雙方差距19.2%。值得注意的是，有超過三成的受訪者表示支持其他候選人或尚未表態，對此，柯志恩回應，會繼續按照自己的步調打贏這場選戰。值得一提的是，現任市長陳其邁的高滿意度成為民進黨候選人賴瑞隆的最強後盾。值得一提的是，高雄市長陳其邁整體施政滿意度達80.9％，其中支持台灣民眾黨的受訪者有84.4%表示滿意，傾向國民黨的受訪者也有51.0%表示滿意；根據這份民調，從政黨傾向交叉分析顯示，藍綠兩黨支持者均展現高度凝聚力。民進黨支持者中有86.8％表態支持賴瑞隆；國民黨支持者則有87.9％支持柯志恩；民眾黨支持者方面，有59.1％支持柯志恩、9.8％支持賴瑞隆。在年齡層分布上，賴瑞隆在30至39歲（49.6％）、40至49歲（46.9％）及60歲以上（45.9％）族群獲得較高支持度；而在20至29歲年輕選民中，賴瑞隆獲得30.1％支持，柯志恩則為28.5％，雙方差距在抽樣誤差範圍內。針對當選看好度，調查結果顯示，不論受訪者本身支持對象為何，有44.2％的高雄市民看好賴瑞隆當選，13.8％看好柯志恩，0.2％看好張靜，另有41.9％表示不知道或未決定；其中，國民黨支持者中亦有11.9％表示看好賴瑞隆當選。此外，針對今年底的地方公職人員選舉，共有80.5％的高雄市民表示會去投票，其中69.6％表示一定會、10.9％可能會；10.5％表示不會去投票，9.0％尚未決定或不一定。對此，賴瑞隆表示，對所有民調，不管是支持度還是看好度，都是參考值，我們依然會秉持謹慎小心、戒慎恐懼的態度。特別是選舉進入最後的關鍵時刻，民調並不能決定最後的結果，唯有票票入匭，才能夠決定選舉結果。全力拜託全台和高雄的朋友們，一定要返鄉投票，投下心目中最矚意的選票，讓優秀的人選都能夠過關。柯志恩則透過競辦回應，各家民調我們都會參考，特別是這份民調中綠營的樣本數比藍白還多一倍，但在過去被視為深綠的民主聖地橋頭，柯志恩的看好度跟支持度都贏過賴瑞隆一倍以上，顯見連橋頭人都不支持民進黨了，顯示高雄人已經民心思變，他們會繼續按照自己的步調打贏這場選戰。