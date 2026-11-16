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運動部長李洋日前現身陪同民進黨台北市長候選人沈伯洋進行「台北大洋流」競選車隊掃街，此舉今（16）日在立法院引發在野黨立委強烈質疑。國民黨立委葛如鈞在立法院教育及文化委員會質詢時點名批評，李洋身為中央部會首長卻全程陪同特定候選人車掃助選、大談政見，嚴重違反行政中立原則。對此，李洋回應表示，車掃行程是在假日舉行，一切皆遵循相關法規辦理，並重申「運動不分藍綠」，過去也曾受邀出席國民黨籍立委的活動。立法院第11屆第6會期教育及文化委員會今日召開第10次全體委員會議，邀請運動部長李洋進行業務概況及116年度預算案報告。國民黨立委葛如鈞在質詢時率先針對李洋本月7日陪同沈伯洋在內湖、南港區展開「台北大洋流」車掃一事發難，指出李洋不僅全程站在戰車上陪同、比出3號手勢助選，更在活動中探討運動政策，直接質問李洋：「有沒有聽過行政中立？這是最基本的素養。」葛如鈞在質詢中進一步指出，目前運動部仍面臨體育班改革、單項協會治理、國際賽事遴選制度以及運動產業發展等多項繁重業務尚待解決。他直言：「很多運動員、裁判也都需要你的陪伴。運動部還有這麼多工作要做，你還有時間全程參與大洋流車掃？本席剛剛提到的問題你都解決了嗎？事情的輕重緩急分不清楚嗎？」並呼籲部長心中不應只有特定政黨。面對葛如鈞的連番砲火，李洋在會前受訪及答詢時均強調，當天的車掃活動是在假日進行，自己一切都是遵循法規規定來參與。李洋同時表示「運動不分藍綠」，無論哪一位候選人，都希望能在結合運動的政策上做得更好。同時李洋也舉例說明，自己過去也曾受邀前往台中等地，出席國民黨立委羅廷瑋、丁學忠、張嘉郡以及立法院副院長江啟臣的活動，只要有立委邀請他都願意參加。不過對於李洋的說法，葛如鈞並不買單，當場回嗆過往部會首長與立委同台屬於「公務考察」，與選戰期間站上戰車掃街造勢性質完全不同，要求李洋「不要玩文字遊戲」。回顧本月7日的掃街行程，當時沈伯洋展開內湖、南港區「台北大洋流」車掃，出發前曾預告有「跟名字有關的驚喜」，隨後李洋在車隊出發前最後一刻登上「洋流號」戰車與沈伯洋合體，形成話題十足的「雙洋連線」，現場吸引大批支持者熱情簇擁，如今卻也因此成為立法院朝野攻防的焦點。