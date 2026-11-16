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聖安東尼奧馬刺隊77歲傳奇教頭「老爹」波波維奇（Gregg Popovich），雖然已在去年卸下執教近30年的總教練兵符、轉任球團籃球營運總裁，但他對聖安東尼奧這座城市的深厚愛意從未改變。根據《聖安東尼奧快報》報導，波波維奇近日在感恩節假期前夕，與今年9月再婚的妻子瑪麗（Mary Barth Budenholzer）低調現身當地一間H-E-B超市，波波維奇更直接搬來一張椅子坐在收銀台旁，默默替排隊結帳的顧客支付所有採買費用，讓一名幸運受惠的女性民眾當場感動爆哭。報導指出，這起暖心事件發生在聖安東尼奧North New Braunfels大道上的H-E-B連鎖超市。適逢感恩節採買前夕，波波維奇與新婚妻子並未通知任何媒體、也沒有安排公關宣傳或公開儀式，而是低調走進超市，搬來一張椅子安靜地坐在收銀區旁，等待正在排隊結帳的當地居民上前，再主動掏錢替他們支付整車食品與生活日用品的費用。直到現場超市員工與幸運顧客忍不住在社群媒體分享合照，這位傳奇名帥的善舉才隨之曝光。超市員工威金斯（Michael Wiggins）在貼文中激動寫道：「今天能在工作的店裡遇見波波教練和他的妻子，真的無比幸運！他們不只給了我們一個大驚喜，還替顧客支付全部購物費用，我們甚至有機會和波波教練合影留念。」至於波波維奇當天究竟替多少名顧客買單、實際支付了多少金額，他本人一貫保持低調並未對外公開。儘管曾歷經中風休養並卸下場邊指揮重任，波波維奇在超市面對認出他的球迷卻毫無架子，始終面帶微笑耐心與大家合影，並謙遜接受眾人對這份感恩節大禮的感謝。其中一名幸運獲得買單的顧客莫拉萊斯（Alice Morales），在社群平台曬出與波波維奇的合照並真情流露寫下：短短一句話，道盡了波波維奇在聖安東尼奧市民心中遠遠超越籃球勝負的崇高地位。值得一提的是，陪同在側的正是他今年9月16日在德州貝爾郡完成結婚登記的新婚妻子瑪麗，這也是兩人婚後極少數公開曝光的溫馨同框畫面。事實上，替弱勢與社區默默付出早已是波波維奇數十年來的日常。他長年慷慨支持聖安東尼奧食物銀行、無家者收容機構、青少年輔導計畫以及冤獄平反組織，波波維奇過去在執教馬刺奪下5座NBA總冠軍、締造聯盟史上最多1390場例行賽勝場的過程中，總是不斷提醒子弟兵：「人生中有太多事情遠比籃球重要，包括家人、社區責任以及對他人的關懷。」