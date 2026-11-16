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年份 全壘打 打擊率 長打率 2026年 278轟 2成53 3成36 2025年 385轟 2成59 3成58 2024年 350轟 2成64 3成62 2023年 329轟 2成60 3成60 2022年 251轟 2成62 3成48

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）昨（15）日落幕，本屆最大看點莫過於全壘打滿天飛，4天、8場比賽合計狂炸25轟，遠遠甩開第1屆的6轟與第2屆的7轟，也掀起外界熱議，「究竟是WBSC用球太彈，還是中職用球太難轟？」對比本季中職全聯盟僅敲出278轟、場均0.77轟，較去年整整少了107轟，呈現極端的「投高打低」。《NOWnews》記者今年實際採訪多位教練與球員，有中、長距離打者直言中職比賽用球品質較不一致，對重砲型打者影響最深；但也有資深球員與教練分析，近年投手整體球威與均速大幅進化，已不再像過去那麼容易被擊倒。若要票選本屆亞冠賽最大亮點，場場上演的「全壘打煙火秀」當之無愧。本屆4天共8場賽事累計出現25發全壘打，其中日本隊以12轟居冠、韓國隊6轟次之、中華隊4轟排第3，澳洲隊則敲出3轟。尤其自預賽第2天晚場日、韓單場互炸6轟起，更讓「WBSC用球與中職用球差異」成為球迷與球界熱議的焦點。事實上，近年中職呈現「投高打低」已是球界公認的趨勢。本季聯盟整體打擊率僅2成53、長打率3成36，雙雙寫下近10年新低；全季總全壘打數停留在278轟、場均0.77轟，與去年的385轟相比整整少了107轟。中職前一次出現單季不到300轟，已要追溯至2022年球季，而當時聯盟規模還只有5支球隊。記者在今年球季期間，曾針對比賽用球議題與多位打者深入探討。有中長距離型打者坦言，中職用球品質確實存在落差，「同樣擊中球心，有些球會噴出牆，有些卻不太會飛。」該名打者進一步指出，現行用球對重砲型打者的衝擊尤其明顯，「像是對張育成、范國宸、朱育賢這類強打者影響較深，甚至會連帶動搖他們的擊球心理，明明檢視揮棒與擊球初速數據都沒問題，打出去卻變成必死球。」不過，也有歷經彈力球時代的資深球員提出不同面向的觀察。他直言，現行比賽球與10年前相比確實偏「死」，但投手戰力全面升級同樣是關鍵因素，「這幾年不只洋投強度越來越高，本土投手的球威與控球也明顯提升。以前可能一隊只有2、3位優秀的牛棚土投，現在有些球隊的本土後援實力甚至不輸洋投；其實從聯盟平均打擊率來看並沒有下滑太多，但投手球威的壓制力確實帶來不小影響。」針對土、洋投戰力提升的觀點，也有中職教練表達認同。該名教練回憶，自己在選手時期，聯盟能投出150公里速球的本土投手寥寥可數，但如今各隊土投均速都大幅推進，「雖然還不到人人150公里，但若以5年為一個區間來看，聯盟整體投手能力確實有顯著成長。」該教練也補充，現今中職多數球隊都已導入運動科學輔助訓練，投手在休賽季也更懂得自主進修強化，整體壓制力提升後，自然沒那麼容易再被長打輕易擊倒。