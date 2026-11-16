炸雞品牌頂呱呱宣布跨界聯名日本人氣漫畫、動畫《雞鬥士》！這次合作對象不是一般的可愛吉祥物，而是能夠擊敗巨大怪物、守護人類的最強公雞「雞志」。一家賣炸雞的速食店，竟然找來戰鬥力超強的公雞合作，頂呱呱近日透過官方 Threads 公開聯名主視覺，預告活動期間將推出限定包裝，並以「呱呱相挺！戰力覺醒」作為宣傳口號。
頂呱呱聯名《雞鬥士》！最強公雞雞志霸氣登場
頂呱呱近日在官方 Threads 發文，邀請網友猜測這次合作的神祕角色，並於今（16）日揭曉答案，正是《雞鬥士》主角「雞志」。官方同步公開聯名主視覺，畫面中除了雞志，還有其他公雞角色與小雞登場，搭配充滿戰鬥氣息的藍色背景，呈現熱血動漫風格。
頂呱呱也宣布活動期間將推出限定包裝，並寫下「準備好迎接雞志了嗎？」不過目前尚未公布正式活動日期、限定商品內容及販售價格，更多細節仍待官方揭曉。
《雞鬥士》在演什麼？一隻公雞竟能打敗巨大怪獸
《雞鬥士》是日本漫畫家櫻谷秀創作的熱血動作漫畫，自2020年開始連載，並於2026年推出電視動畫。故事描述人類世界遭到巨大怪物「鬼獸」襲擊，面對強大的敵人，一隻名叫「雞志」的公雞卻挺身而出，靠著驚人的力量與叫聲對抗怪物，成為守護人類的英雄。
作品最特別的地方，就是將看似平凡的公雞塑造成熱血漫畫主角，搭配誇張的戰鬥場面與搞笑劇情，形成強烈反差。如今頂呱呱將這隻最強公雞帶進炸雞品牌，究竟會推出什麼樣的限定包裝，也成為這次聯名的一大看點。
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頂呱呱近日在官方 Threads 發文，邀請網友猜測這次合作的神祕角色，並於今（16）日揭曉答案，正是《雞鬥士》主角「雞志」。官方同步公開聯名主視覺，畫面中除了雞志，還有其他公雞角色與小雞登場，搭配充滿戰鬥氣息的藍色背景，呈現熱血動漫風格。
頂呱呱也宣布活動期間將推出限定包裝，並寫下「準備好迎接雞志了嗎？」不過目前尚未公布正式活動日期、限定商品內容及販售價格，更多細節仍待官方揭曉。
《雞鬥士》在演什麼？一隻公雞竟能打敗巨大怪獸
《雞鬥士》是日本漫畫家櫻谷秀創作的熱血動作漫畫，自2020年開始連載，並於2026年推出電視動畫。故事描述人類世界遭到巨大怪物「鬼獸」襲擊，面對強大的敵人，一隻名叫「雞志」的公雞卻挺身而出，靠著驚人的力量與叫聲對抗怪物，成為守護人類的英雄。
作品最特別的地方，就是將看似平凡的公雞塑造成熱血漫畫主角，搭配誇張的戰鬥場面與搞笑劇情，形成強烈反差。如今頂呱呱將這隻最強公雞帶進炸雞品牌，究竟會推出什麼樣的限定包裝，也成為這次聯名的一大看點。