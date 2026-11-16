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ANDY王崇睿推出全新台語單曲〈佇我的心中〉（In My Heart），把自己走過低潮、重新找回方向的經歷唱進歌裡。這首歌由黃奇斌包辦詞曲，兩人的合作也有一段淵源：ANDY在人生不順的時候，曾從黃奇斌的歌聲中找到安慰，如今當年陪他度過低潮的音樂人，親自為他寫了一首歌。〈佇我的心中〉以ANDY的真實經歷為起點。黃奇斌把他面對人生轉折時的失落與迷惘寫進詞曲，也寫下他如何一步步找回自己。ANDY這次沒有細談過去發生的事，而是把焦點放在那段日子過後，自己如何看待曾經的懵懂、失去與愛，以及這些經歷如何成為他繼續往前走的力量。歌曲由鍾濰宇擔任音樂製作人、陳建瑋擔任配唱製作人，和黃奇斌一起完成這首台語作品。對ANDY而言，這次合作最特別的地方，是過去他在別人的歌裡找到陪伴，現在也有機會把自己的故事唱給有相似經歷的人聽。除了推出新歌，ANDY也正式以「ANDY王崇睿」作為對外使用的名字。對他來說，走進新的階段，依然可以把過去的經歷留在心裡。〈佇我的心中〉記下他回頭看那段日子的感受，也寄託了他對聽眾的心意：即使眼前還看不清楚下一步，也可以慢慢找回往前走的力氣。單曲已正式發行，官方MV同步在YouTube公開。