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上市才2個月！全家紅龜粿奶茶「38元→10元」大跳水

▲全家紅龜粿奶茶祭出10元出清價，之前還傳出批給即期商店「免費大放送」。（圖／翻攝畫面）

評價超兩極！有人狂喊超難喝、有人喝出「紅豆牛奶」味

▲「立頓紅龜粿風味奶茶」成份表，裡面添加紅豆粉。（圖／記者黃韻文攝）

10元到底值不值得買？記者親自試喝真實心得

▲封口處印了可愛的小烏龜圖案，飲料色澤則是偏深的奶茶色。（圖／記者黃韻文攝）

還會回購嗎？實測結果：10元可以、原價不行

▲「紅龜粿奶茶」原價38元，11月24日前下殺至單件10元。（圖／記者黃韻文攝）

全家便利商店今年9月破天荒推出「紅龜粿奶茶」，當時一上市就超吸眼球，開賣立刻引起熱烈討論。但才過了兩個月，社群上陸續出現跳水破盤價，原價38元，目前最新價格是「單件10元」。至於口感相當兩極化，多數人搖頭喝不下去，但也有少數人封為平價版「紅豆牛奶」，《NOWNEWS》記者實際試喝，真實心得一次看。全家今年9月和奶茶大廠立頓合作，獨家開賣「立頓紅龜粿風味奶茶」，把台灣傳統糕粿變成飲料，主打紅豆甜香、糯香交織紅茶尾韻，企圖打造熟悉又新鮮的台式風味。當時「紅龜粿奶茶」一上市就暴紅，民眾都相當好奇紅龜粿變成奶茶是什麼滋味，不過兩個月過去就傳出滯銷，有民眾指出「前一陣子大量批給即期商店出清，甚至有店家是消費就直接贈送自取。」對此，全家表示5元、0元非門市活動，暫不予回應。《NOWNEWS》直擊全家門市，由於不少人推薦「自己可以不喝，但一定要請朋友喝」，10元銅板價確實很適合拿來「做公關」，不只省錢、還能增加同事朋友之間的話題。至於口味相當兩極，不少人批評：「太難喝了賣不出去嗎？感覺好恐怖 」、「已經有地方用送的了 」、、「化學飲料能這麼失敗我真服了」、「改名叫紅豆牛奶都不會賣到如此淒慘」。不過也有少數正面說法：「這個口味很謎，有人喜歡、有人覺得怪」、「很像紅豆奶茶 」、「融化的紅豆牛奶冰棒，加上尾韻有種麵粉味 」、、「 液體紅豆冰棒，類似愛之味八寶粥，紅豆湯罐頭的味道，沒有奶茶味」。眾人形容差異極大，《NOWNEWS今日新聞》記者親自購買試喝，從外觀上來看，封口處還印了小烏龜圖案，相當可愛，紙盒正面是紅龜粿、背面是粿具模圖片，包裝設計其實頗用心、有巧思，也充滿懷舊復古風。一拉開瓶口就聞到甜香，細聞像是紅豆冰棒融化的味道，色澤則是較深的奶茶色。，第一時間甚至連「還行」都不是很容易說出口。可能在試喝之前看太多評價，先入為主以為是偏向紅豆牛奶的味道，但其實兩者還是有明顯差異。，不至於太甜，但並沒有感受到「麵茶味」。接著又連喝五、六口之後，在接受度上就沒有那麼排斥，若要把整瓶喝完也沒問題。經過一段時間後，口中也沒有殘留不好的餘味，就像是剛剛喝完「便宜版紅豆牛奶」。