全家便利商店今年9月破天荒推出「紅龜粿奶茶」，當時一上市就超吸眼球，開賣立刻引起熱烈討論。但才過了兩個月，社群上陸續出現跳水破盤價，原價38元，目前最新價格是「單件10元」。至於口感相當兩極化，多數人搖頭喝不下去，但也有少數人封為平價版「紅豆牛奶」，《NOWNEWS》記者實際試喝，真實心得一次看。
上市才2個月！全家紅龜粿奶茶「38元→10元」大跳水
全家今年9月和奶茶大廠立頓合作，獨家開賣「立頓紅龜粿風味奶茶」，把台灣傳統糕粿變成飲料，主打紅豆甜香、糯香交織紅茶尾韻，企圖打造熟悉又新鮮的台式風味。
當時「紅龜粿奶茶」一上市就暴紅，民眾都相當好奇紅龜粿變成奶茶是什麼滋味，不過兩個月過去就傳出滯銷，有民眾指出「前一陣子大量批給即期商店出清，甚至有店家是消費就直接贈送自取。」對此，全家表示5元、0元非門市活動，暫不予回應。
《NOWNEWS》直擊全家門市，目前到11月24日前全台統一優惠是「單件10元」，相比上市原價38元，相當於2.6折，比買一送一還要便宜許多。由於不少人推薦「自己可以不喝，但一定要請朋友喝」，10元銅板價確實很適合拿來「做公關」，不只省錢、還能增加同事朋友之間的話題。
評價超兩極！有人狂喊超難喝、有人喝出「紅豆牛奶」味
至於口味相當兩極，不少人批評：「太難喝了賣不出去嗎？感覺好恐怖 」、「已經有地方用送的了 」、「我人生中喝過最難喝的飲料第一名」、「化學飲料能這麼失敗我真服了」、「改名叫紅豆牛奶都不會賣到如此淒慘」。
不過也有少數正面說法：「這個口味很謎，有人喜歡、有人覺得怪」、「很像紅豆奶茶 」、「融化的紅豆牛奶冰棒，加上尾韻有種麵粉味 」、「最簡單說法就是紅豆牛奶冰棒融化好喝」、「 液體紅豆冰棒，類似愛之味八寶粥，紅豆湯罐頭的味道，沒有奶茶味」。
10元到底值不值得買？記者親自試喝真實心得
眾人形容差異極大，《NOWNEWS今日新聞》記者親自購買試喝，從外觀上來看，封口處還印了小烏龜圖案，相當可愛，紙盒正面是紅龜粿、背面是粿具模圖片，包裝設計其實頗用心、有巧思，也充滿懷舊復古風。
一拉開瓶口就聞到甜香，細聞像是紅豆冰棒融化的味道，色澤則是較深的奶茶色。在聞了許多次、仔細觀察後，做好心理準備就口喝下時，其實沒有想像中那麼噁心，但確實也無法發自內心稱讚好喝，第一時間甚至連「還行」都不是很容易說出口。
還會回購嗎？實測結果：10元可以、原價不行
可能在試喝之前看太多評價，先入為主以為是偏向紅豆牛奶的味道，但其實兩者還是有明顯差異。記者個人感受像是稀釋版紅豆牛奶、或紅豆冰棒融化後的液體，再和著一些茶味，不至於太甜，但並沒有感受到「麵茶味」。
接著又連喝五、六口之後，在接受度上就沒有那麼排斥，若要把整瓶喝完也沒問題。經過一段時間後，口中也沒有殘留不好的餘味，就像是剛剛喝完「便宜版紅豆牛奶」。以花10元的價格來說，屬於尚可接受的奶茶產品，但若是原價38元，肯定是不回購、一次性消費。
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全家今年9月和奶茶大廠立頓合作，獨家開賣「立頓紅龜粿風味奶茶」，把台灣傳統糕粿變成飲料，主打紅豆甜香、糯香交織紅茶尾韻，企圖打造熟悉又新鮮的台式風味。
當時「紅龜粿奶茶」一上市就暴紅，民眾都相當好奇紅龜粿變成奶茶是什麼滋味，不過兩個月過去就傳出滯銷，有民眾指出「前一陣子大量批給即期商店出清，甚至有店家是消費就直接贈送自取。」對此，全家表示5元、0元非門市活動，暫不予回應。
評價超兩極！有人狂喊超難喝、有人喝出「紅豆牛奶」味
至於口味相當兩極，不少人批評：「太難喝了賣不出去嗎？感覺好恐怖 」、「已經有地方用送的了 」、「我人生中喝過最難喝的飲料第一名」、「化學飲料能這麼失敗我真服了」、「改名叫紅豆牛奶都不會賣到如此淒慘」。
不過也有少數正面說法：「這個口味很謎，有人喜歡、有人覺得怪」、「很像紅豆奶茶 」、「融化的紅豆牛奶冰棒，加上尾韻有種麵粉味 」、「最簡單說法就是紅豆牛奶冰棒融化好喝」、「 液體紅豆冰棒，類似愛之味八寶粥，紅豆湯罐頭的味道，沒有奶茶味」。
眾人形容差異極大，《NOWNEWS今日新聞》記者親自購買試喝，從外觀上來看，封口處還印了小烏龜圖案，相當可愛，紙盒正面是紅龜粿、背面是粿具模圖片，包裝設計其實頗用心、有巧思，也充滿懷舊復古風。
一拉開瓶口就聞到甜香，細聞像是紅豆冰棒融化的味道，色澤則是較深的奶茶色。在聞了許多次、仔細觀察後，做好心理準備就口喝下時，其實沒有想像中那麼噁心，但確實也無法發自內心稱讚好喝，第一時間甚至連「還行」都不是很容易說出口。
可能在試喝之前看太多評價，先入為主以為是偏向紅豆牛奶的味道，但其實兩者還是有明顯差異。記者個人感受像是稀釋版紅豆牛奶、或紅豆冰棒融化後的液體，再和著一些茶味，不至於太甜，但並沒有感受到「麵茶味」。
接著又連喝五、六口之後，在接受度上就沒有那麼排斥，若要把整瓶喝完也沒問題。經過一段時間後，口中也沒有殘留不好的餘味，就像是剛剛喝完「便宜版紅豆牛奶」。以花10元的價格來說，屬於尚可接受的奶茶產品，但若是原價38元，肯定是不回購、一次性消費。