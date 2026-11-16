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立法院經濟委員今（16）日審查2027年度經濟部主管附屬單位預算。在野黨立委會中針對台中電廠減煤承諾、二期燃氣機組環評訴訟及協和電廠改建工法提出多項預算凍結案。台電董事長曾文生答詢時，電廠及電網建設均具急迫性，並直言過去發電計畫「這裡被擋、那裡被擋，擋了一陣子又被嫌蓋得太慢」，對台電不公平。經反覆協商，會議最終針對台電固定資產建設改良擴充預算決議凍結 17 億 10 萬元，要求台電提出書面報告後始得動支；多項爭議性的減煤與營運提案則修正文字改為主決議通過。首先，國民黨立委楊瓊瓔提案指出，台中火力發電廠排碳量居高不下，為落實環境保護與對在地居民之承諾，要求台電 2027 年中火用煤量不得高於2026年度，並維持每年減煤 100 萬噸之目標，因此提出刪減燃煤採購費用30%，約296.8億元。對此，曾文生表示，應該改為加入「全國水情穩定」等文字，可以做到不超過2026年且再減50萬噸，這已經是經過努力，最好的合理評估，尤其台中用電量都在增加，每個廠商要蓋廠都需要申請用電；最終雙方同意，中火減列100萬噸燃煤，若水情不佳則適量減列後改主決議通過。電廠更新盼「快蓋又要卡預算」 曾文生：對台電不公平而在審查專案計畫預算，基隆協和電廠改建及台中電廠二期新建燃氣機組計畫遭受立委嚴格監督，原先分別凍結5.4億元及10億元。原因包括協和電廠進度延宕，以及中火二階免進行二階段環評遭台北高等行政法院撤銷。面對多項電廠更新預算遭凍結，曾文生感嘆，過去希望台電趕快建，結果這裡被擋、那裡被擋，擋了一陣子後說蓋得太慢，「這個實在是對台電不是很公平」，強調好不容易通過環評許可的建設應抓緊時間推動，拖延對台灣整體電力發展並無好處。針對協和電廠改建期程拉長與工程投資追加問題，他解釋，協和環評審查長達 7 年，使原規劃「全場拆除後一次改建」的高速方案無法實施，現被迫調整為「拆一半、蓋好 1 部機，再拆另外一半蓋第 2 部機」的兩階段工法，施工時間因而被迫延長；後續協商改為主決議。至於中火二期環評遭撤銷，經濟部次長賴建信解釋，行政訴訟被告為環境部非台電，目前該案仍在上訴中，全案由環境部主導，因尚未完成定讞，且判決主因在於程序瑕疵而非實體否決，台電在法律未明文禁止前做先期籌備與安排符合國家電力利益；後續維持凍結10億元，書面報告後才可以動支，後續可能在黨團協商時再改為專案報告。