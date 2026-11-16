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搭捷運不只能通勤，還能聽見聲音的形狀、看見祝福的色彩；台中捷運綠線公共藝術持續深耕校園，中捷公司於11月4日與11日分別攜手「磊川華德福實驗教育學校」及「文華高中」，打破傳統藝術課框架，將「AI輔助教學」結合摺紙、聲景與動畫，帶領學生展開一場跨領域的感官創作實驗。在磊川華德福的「信念撲滿共創工作坊」中，學生們化身為小小空間設計師。大家先將對中捷的祝福寫在紙上，透過摺紙與彩繪交織出繽紛的色彩光譜，接著運用AI魔法，將平面的摺紙一秒轉化為立體的建築與空間情境圖；課程更以高鐵臺中站公共藝術「徑‧流」為靈感，讓學生親身感受藝術如何改變空間氛圍。這些充滿溫度的作品，未來也將化身為後續「信念撲滿」活動的線索，邀請市民一起加入共創。鏡頭轉到文華高中的「音象軌跡共創工作坊」，學生們則挑戰把「聲音畫出來」。課程結合董祥藩老師的「表達與行銷」課，讓學生仔細聆聽中捷地景音樂，將腦海浮現的節奏與畫面一筆一畫繪製成手繪動畫，並透過AI輔助影像敘事，串聯捷運沿線風光，打造出專屬的公共藝術形象短片。藝術家陳品蓁觀察，無論是從實體模型延伸空間想像，還是將聽覺感受轉譯為視覺故事，AI都扮演了絕佳的催化劑，協助學生把腦中的抽象靈感具體呈現，並在反覆討論中成為真正的創作者與傳播者。中捷公司總經理朱來順強調，公共藝術是連結城市與校園的動態媒介。透過與沿線學校合作，中捷把學生的創意帶進車站展覽與社群平台，讓捷運不只是大眾運輸工具，更是一座天天都在發生故事的流動美術館。