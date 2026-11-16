輝達執行長黃仁勳捲入外遇風暴，疑似中國女間諜的新加坡雲端業者Megaspeed前高管黃樂（Alice Huang）遭質疑涉嫌協助將輝達晶片繞過出口管制轉運中國。新加坡媒體提到，Megaspeed位於印尼的子公司，今年初曾被當地警方突擊搜索，但在辦公室找不到任何GPU顯卡。
根據海峽時報報導，印尼警方年初曾對新加坡雲端公司 Megaspeed International 的當地子公司 PT Megaspeed International Indonesia 的辦公室展開搜查。
報導引述一名印尼政府高層官員說法透露，這項於 2026 年初執行的行動，是應美國聯邦調查局（FBI）請求所進行的調查之一，目的在追蹤 Megaspeed 所購買的輝達晶片流向。
該消息人士補充指出，前往現場檢查的印尼國家警察（INP）刑事調查局（Bareskrim）官員發現了伺服器機櫃，但現場並無任何圖形處理器（GPU）。這些機櫃似乎從未被拆封或使用過，顯示晶片從未在此處安裝。
這次突襲搜查發生在近期的黃仁勳醜聞之前，也是印尼已知首起與該案相關的執法行動。該名官員聲稱，Megaspeed 旗下實體所購買的絕大部分輝達硬體，極可能都已運往印尼。他表示，調查人員相信其中許多硬體隨後被轉運至中國，且可能是透過私人飛機運送。
究竟有多少輝達 GPU 可能經由印尼轉運至中國，以及是否有 FBI 探員正在印尼參與此案調查？國際刑警組織印尼中心局秘書長溫通（Untung Widyatmoko）拒絕置評。
PT Megaspeed International Indonesia 是由總部位於新加坡的 Megaspeed 所擁有的當地註冊公司，其登記地址位於雅加達南部一棟大樓的五樓。《海峽時報》於 11 月 13 日實地查訪該辦公室時發現，PT Megaspeed 並未列在大廈的租戶名單上。一名大廈接待人員指出，PT Megaspeed 實際上是在印尼電信中立資料中心與主權 AI 基礎設施供應商 PT MettaDC Teknologi Indonesia（MettaDC）的辦公室內營運。
MettaDC 的一名主管則稱，Megaspeed 確實使用其辦公室，該區域位於該樓層電梯附近，以深色玻璃牆隔開。該名主管表示，Megaspeed 也在西爪哇省勿加泗（Bekasi）芝卡朗（Cikarang）的賈巴貝卡工業區（Jababeka Industrial Estate）租用了空間。該設施由超大規模資料中心營運商 PT HDC 所有。
Megaspeed 目前正處於美國國家安全調查的核心。美國官員懷疑該公司前董事總經理黃樂（Alice Huang）向北京洩露情報，且她與已於 11 月 12 日辭職的輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）有過一段關係。黃仁勳醜聞已引發外界呼籲嚴格限制美國先進晶片的出口，這將使東南亞的 AI 基礎設施建設變得更加複雜。
與此同時，《海峽時報》於 11 月 14 日報導，新加坡與美國已在華盛頓舉行的高層會議上討論了 Megaspeed 一案，雙方承諾將繼續就此議題進行磋商。在印尼，與輝達相關的資料中心主要集中在西爪哇與巴淡島（Batam），並以雅加達為主要樞紐，這些設施未來可能會面臨更嚴格的審查。目前這些資料中心的大部分產能仍處於規劃或建設階段。
在西爪哇省的普哇加達（Purwakarta），由印尼投資集團 Arsari Group 與電信商 Indosat 合資成立的數位基礎設施企業 Raia Grid，原定於 12 月開始組裝 140 至 150 顆輝達 GPU。對於該專案採購進度的置評請求，該公司並未回應。
在巴淡島，澳洲 AI 新創公司 Firmus 與總部位於新加坡的資料中心營運商 DayOne 正計畫打造一座 360 百萬瓦（MW）的輝達 AI 工廠園區。該園區預計在 2027 年與 2028 年接收多達 17 萬顆 GPU，並以 2027 年初步營運為目標。此外，先前也傳出輝達也正在評估於巴淡島投資 45 億美元，但相關談判仍在進行中，尚未定案。
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報導引述一名印尼政府高層官員說法透露，這項於 2026 年初執行的行動，是應美國聯邦調查局（FBI）請求所進行的調查之一，目的在追蹤 Megaspeed 所購買的輝達晶片流向。
該消息人士補充指出，前往現場檢查的印尼國家警察（INP）刑事調查局（Bareskrim）官員發現了伺服器機櫃，但現場並無任何圖形處理器（GPU）。這些機櫃似乎從未被拆封或使用過，顯示晶片從未在此處安裝。
這次突襲搜查發生在近期的黃仁勳醜聞之前，也是印尼已知首起與該案相關的執法行動。該名官員聲稱，Megaspeed 旗下實體所購買的絕大部分輝達硬體，極可能都已運往印尼。他表示，調查人員相信其中許多硬體隨後被轉運至中國，且可能是透過私人飛機運送。
究竟有多少輝達 GPU 可能經由印尼轉運至中國，以及是否有 FBI 探員正在印尼參與此案調查？國際刑警組織印尼中心局秘書長溫通（Untung Widyatmoko）拒絕置評。
PT Megaspeed International Indonesia 是由總部位於新加坡的 Megaspeed 所擁有的當地註冊公司，其登記地址位於雅加達南部一棟大樓的五樓。《海峽時報》於 11 月 13 日實地查訪該辦公室時發現，PT Megaspeed 並未列在大廈的租戶名單上。一名大廈接待人員指出，PT Megaspeed 實際上是在印尼電信中立資料中心與主權 AI 基礎設施供應商 PT MettaDC Teknologi Indonesia（MettaDC）的辦公室內營運。
MettaDC 的一名主管則稱，Megaspeed 確實使用其辦公室，該區域位於該樓層電梯附近，以深色玻璃牆隔開。該名主管表示，Megaspeed 也在西爪哇省勿加泗（Bekasi）芝卡朗（Cikarang）的賈巴貝卡工業區（Jababeka Industrial Estate）租用了空間。該設施由超大規模資料中心營運商 PT HDC 所有。
Megaspeed 目前正處於美國國家安全調查的核心。美國官員懷疑該公司前董事總經理黃樂（Alice Huang）向北京洩露情報，且她與已於 11 月 12 日辭職的輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）有過一段關係。黃仁勳醜聞已引發外界呼籲嚴格限制美國先進晶片的出口，這將使東南亞的 AI 基礎設施建設變得更加複雜。
與此同時，《海峽時報》於 11 月 14 日報導，新加坡與美國已在華盛頓舉行的高層會議上討論了 Megaspeed 一案，雙方承諾將繼續就此議題進行磋商。在印尼，與輝達相關的資料中心主要集中在西爪哇與巴淡島（Batam），並以雅加達為主要樞紐，這些設施未來可能會面臨更嚴格的審查。目前這些資料中心的大部分產能仍處於規劃或建設階段。
在西爪哇省的普哇加達（Purwakarta），由印尼投資集團 Arsari Group 與電信商 Indosat 合資成立的數位基礎設施企業 Raia Grid，原定於 12 月開始組裝 140 至 150 顆輝達 GPU。對於該專案採購進度的置評請求，該公司並未回應。
在巴淡島，澳洲 AI 新創公司 Firmus 與總部位於新加坡的資料中心營運商 DayOne 正計畫打造一座 360 百萬瓦（MW）的輝達 AI 工廠園區。該園區預計在 2027 年與 2028 年接收多達 17 萬顆 GPU，並以 2027 年初步營運為目標。此外，先前也傳出輝達也正在評估於巴淡島投資 45 億美元，但相關談判仍在進行中，尚未定案。
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