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藍拚普發2萬本週五三讀 沈伯洋預告不投票

總統賴清德宣布明年普發現金1萬，國民黨則拋出普發2萬力拚本週五三讀，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前為了打選戰向立院請假，今（16）日受訪被問及本週五院會是否會去投票？他質疑時程是否太趕了，認為國民黨可以要稍微思考一下，媒體追問若強行表決但請假就少一張票，沈伯洋回應稱「對，我這個禮拜都是請假」，意指不會去院會投票。沈伯洋為了打選戰上週起向立法院告假，但今早仍回到立院中興大樓，沈伯洋表示，自己其實幾乎每天都還是會去立法院，因為辦公室就在那裡，像今天就有簽預算提案。至於藍營喊普發2萬本週五力拚三讀，沈伯洋質疑時程是否太趕了，覺得應該要思考一下，如果冷凍期協商未果，其實院長應該要持續主持會議，不代表冷凍期過了就馬上表決，這種事情茲事體大應該要多討論。媒體追問週五請假若藍營強行表決民進黨將少一票，沈伯洋說「對，我這個禮拜都是請假」，意指不會去院會投票。