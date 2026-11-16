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▲北市府表示，水利署曾3度來函公文，盤點轄管水庫可否再增設太陽光電設施（屋頂型、地面型、水域型），如無法增設也須詳述理由。（圖／北市府提供）

1128投票日將近，有民眾指出，選舉支持台北市蔣萬安原因是因為他擋下翡翠水庫設光電板，蔣萬安受訪也說，「不管中央發文來幾次，我們的立場都不會改變」，市府也公布水利署來函公文。但水利署今（16）日重申，過往僅有光電設置潛力，並未要求翡翠水庫設置，更無強制推動情形，過去已多次澄清，不要誤信假訊息。蔣萬安說，「不管中央發文來幾次，我們的立場都不會改變。」北市府副市長張溫德也表示，2022年至2024年，水利署曾3度來函公文，根據北市府提供公文，水利署發文給翡翠水庫管理局，請翡管局盤點轄管水庫可否再增設太陽光電設施（屋頂型、地面型、水域型），如無法增設也須詳述理由。水利署解釋，為配合國家能源轉型及淨零排放政策，2022年至2024年請相關單位盤點可設置太陽光電之屋頂、地面及水域場域，期在兼顧能源發展與水資源永續的前提下，尋求多元推動再生能源的方式。該項調查目的只是了解設置潛力，並非要求水庫設置光電，此次全國盤點調查作業已於2024年全部結束。水利署強調，所有水域型太陽光電設置均須以不影響水庫結構安全、水質維護及供水穩定為最高原則，現有設置水域型太陽光電場域如烏山頭水庫及阿公店水庫，經檢測其水質檢測均符合標準，請民眾放心。