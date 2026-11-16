我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小聰頭SONTRA董事長周健聰（左三）從水晶直播電商走向實體店面，又跨足生技與AI行銷，展現多元經營企圖心。(圖／業者提供） (1445.52 kb)

從夫妻用一支手機直播賣水晶起家，小聰頭SONTRA於10月24日在台中南屯開出百坪旗艦店，將線上客群帶進實體門市。董事長周健聰表示，品牌將持續經營天然水晶與生技保養品，也正籌備「聰頭AI」，規畫將直播電商與數位行銷經驗轉為企業可用的AI行銷工具，展現多元經營企圖。董事長周健聰表示，從夫妻攜手投入水晶直播，到如今累積近20萬粉絲、擁有60人專業團隊及百坪實體旗艦店，小聰頭SONTRA的成長，來自多年來會員的支持與信任。營運長劉苡辰說，直播讓顧客透過螢幕選購，實體店則可近距離比較天然礦石的色澤、紋理與質感。未來將並行經營直播、門市及其他數位通路，海外市場也在規畫中。旗艦店位於南屯區龍富路三段655號，配合周健聰生日月推出會員活動，至11月30日止，每周一至周五到店購買晶鎮，會員可依當次消費金額，在等值額度內挑選指定商品，品項包括保養品、護手霜及植萃精油等。品牌另推出手機抽獎，至11月28日止，消費滿3000元可獲1張抽獎券，預計11月17日、20日、23日、26日及27日各抽出1台手機，12月1日再抽出最後1台。參加資格及獎項內容以業者公告為準。除了天然水晶，SONTRA也積極拓展生技保養品與健康生活商品市場，結合既有會員基礎、直播互動及旗艦店體驗，滿足消費者對日常保養與質感生活的需求。同時，品牌正籌備「聰頭AI」科技事業，未來將以AI行銷工具為發展方向，運用多年累積的直播電商與數位行銷經驗，協助企業提升行銷效率與市場競爭力。周健聰表示，百坪旗艦店的開幕不是終點，而是另一個嶄新的起點，未來將持續深化天然水晶、生技保養及AI行銷科技三大事業布局，並積極拓展多元通路與海外市場，讓小聰頭從直播電商品牌，逐步邁向結合生活美學、健康產業與智慧科技的多元品牌企業。