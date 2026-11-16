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沈伯洋獲年輕族群支持 蔣萬安50歲以上佔優勢

蔣萬安4選區領先 沈伯洋守住士林北投、中山大同

2026台北市長選戰進入最後倒數，《TVBS民調中心》今（16）日公布最新封關民調，尋求連任的市長蔣萬安以46%支持度小幅領先民進黨候選人沈伯洋的44%，雙方僅差2個百分點，選情呈現拉鋸。值得注意的是，雙方支持族群出現明顯分野，沈伯洋在20至39歲年輕選民中均領先21個百分點，蔣萬安則在50歲以上族群占優勢。根據《TVBS民調中心》封關民調，蔣萬安以46%支持度小幅領先沈伯洋的44%，雙方僅差2個百分點。進一步分析發現，沈伯洋在40歲以下年輕選民中占上風，蔣萬安則較受50歲以上族群青睞；台北市6個選區中，蔣萬安在4區領先，沈伯洋則在士林北投及中山大同取得優勢。從年齡層來看，沈伯洋在20至29歲選民中獲得54%支持，領先蔣萬安的33%；30至39歲更以58%對37%領先，2個年齡層差距均達21個百分點。40至49歲選民間，沈伯洋則以48%微幅領先蔣萬安的47%。不過，50至59歲選民中，蔣萬安以59%支持度領先沈伯洋的36%，差距達23個百分點；60至69歲及70歲以上族群，蔣萬安也分別以50%對40%、42%對40%領先。性別方面，男性選民對蔣萬安與沈伯洋的支持度同為46%，女性則有45%支持蔣萬安、43%支持沈伯洋。教育程度部分，蔣萬安在高中職及專科學歷選民中領先，支持度分別為51%及50%；沈伯洋則在大學、研究所以上族群均以48%支持度小幅領先蔣萬安的46%。國中以下學歷選民中，沈伯洋獲42%支持、蔣萬安31%，另有27%尚未決定。區域支持度方面，蔣萬安在松山信義以49%領先沈伯洋的39%，差距達10個百分點；大安文山、內湖南港均以48%對43%領先，中正萬華則以45%對42%小幅占上風。沈伯洋則在士林北投以49%領先蔣萬安的42%，中山大同也以48%對43%取得優勢。與10月底辯論後的調查相比，蔣萬安在松山信義的領先幅度由4個百分點擴大至10個百分點，在中山大同的落後差距則由9個百分點縮小至5個百分點；沈伯洋在中正萬華、大安文山分別將差距縮小至3個及5個百分點，士林北投的領先幅度也從5個百分點擴大至7個百分點。本次台北市長民調為《TVBS民意調查中心》於2026年11月14日13：30–21：30至15日13：30–17：00進行，採市話與手機併用的雙底冊抽樣設計，以人員電話訪問20歲以上台北市民，市話樣本以市內電話號碼後四碼隨機抽樣，共接觸777位20歲以上台北市民，其中拒訪為104位，拒訪率僅13.4%，完成673份；手機樣本取自《TVBS民調中心》2019年至2026年全國調查所累積的台北市手機樣本，共接觸688位20歲以上台北市民，其中拒訪為30位，拒訪率僅4.4%，完成658份，合計有效樣本 1,331 份，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.7 個百分點以內。所有資料先依受訪者的市話與手機使用情形依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為《TVBS》。