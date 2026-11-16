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▲新北AIxFRC科技人才中心揭牌 (圖 / 新北市政府教育局提供)

▲安康高中副隊長向局長介紹歷屆參賽機台 (圖 / 新北市政府教育局提供)

▲局長體驗操作安康高中FRC機器人執行收球投球任務 (圖 / 新北市政府教育局提供)

新北市8年來投入逾2億元推動FRC機器人教育，培育逾1,200名學生、累計獲得逾60座獎項。為進一步整合各校培訓經驗與產業資源，教育局今（16）日於安康高中為全臺首座「FRC科技人才中心」揭牌，透過跨校培訓、設備共享及技術交流，拓展學生參與AI應用、機器人設計與工程實作的機會。教育局長張明文表示，新北長期推動「新北FRC聯盟」，目前已有13支隊伍、14所學校參與，參賽校數居全國之冠。市府持續支持學校設備建置、競賽培訓及國際交流，讓學生從機械設計、程式撰寫到機器人組裝，在實作中培養團隊合作與問題解決能力。科技人才中心成立後，將進一步串聯跨校師資、專業設備及產業資源，讓各校累積的技術與競賽經驗持續傳承，也讓有興趣的學生獲得更多學習支持。揭牌儀式安排「AI驅動三合一啟動秀」，展示FRC機器人動態投球及產學研發成果，並由安康高中FRC機器人載送《FRC八年築夢誌》專書進場。書中記錄2018至2026年新北團隊走訪全球4大洲、6國、12座城市，參與逾85場區域賽的歷程，呈現師生從校園實作走向國際賽場的挑戰與成長。安康高中FRC 7632團隊隊長鄭介晟分享，FRC競賽不只是打造一臺會動的機器人，更是一場真實的工程考驗。團隊從零開始設計、撰寫程式及組裝機器人，還須在賽場上即時排除故障，考驗跨領域合作與臨場應變能力。他表示，很高興看到科技人才中心成立，讓學弟妹擁有更完善的設備與實作空間，期待團隊持續挑戰國際賽事，為新北爭取佳績。安康高中指導老師蘇鼎欽表示，陪伴學生投入FRC競賽8年，見證孩子在工程實作與團隊合作中的成長。感謝教育局及產業夥伴長期支持，期待科技人才中心促進跨校師生交流，讓各校累積的技術與經驗成為彼此的助力，陪伴更多學生動手實作、探索科技興趣。教育局表示，未來將以FRC科技人才中心為據點，推動跨校培訓、技術交流及國際競賽，並深化與全國FRC團隊及產業界的合作，讓更多學生在實作中精進專業技能，培育未來科技產業所需人才。