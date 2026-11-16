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DK宣布FC Online戰隊停止營運！兩年征程畫下句點

▲Dplus KIA Esports今（16）日率先宣布FC Online戰隊分部解散。（圖／X@Dplus KIA Esports）

DK收購案疑談判破局！今年7月曾爆選手薪資延遲

傳DK世界賽期間通知選手陣容解散！許秀遭爆陷入慌亂

▲爆料更指出，DK管理層當時不顧後勤團隊反對，仍決定提前告知部分選手不續約，並以「這是選手們應該知道的事實」為由說明，導致選手心情受到影響。（圖／lolesports flickr）

韓國知名電競戰隊Dplus KIA（DK）經營危機從今年中旬就不斷有消息傳出，DK的《英雄聯盟》分部戰隊今年雖然拿下電競世界盃（EWC）冠軍，並晉級2026世界賽八強，卻後續遭BLG直落三淘汰。如今除了傳出原本與韓國DB集團的收購談判疑似破局，DK今（16）日宣布旗下FC Online戰隊也正式宣布停止營運。更有韓國論壇爆料，DK管理層疑似在世界賽期間就已告知LOL部門選手，原有陣容無法繼續維持，讓ShowMaker（許秀）等人面臨轉會與未來去向問題，消息引發粉絲關注。Dplus KIA Esports今（16）日發布公告，宣布旗下FC Online戰隊在經營兩年後，正式結束團隊營運。官方表示，感謝自戰隊成立以來一路支持的粉絲，以及為聯賽發展付出的相關人士，也向兩年間在賽場內外努力的選手與工作人員表達謝意。公告中也提到，雖然共同以戰隊身分走過的時光告一段落，但仍祝福選手們未來踏上新道路後，能迎來更多美好的日子。事實上，DK早在今年7月就曾傳出財務問題。當時官方證實，由於戰隊出售程序延遲，導致資金調度出現困難，選手薪資一度延遲約一個月發放。DK當時表示，正在尋找新的買家，希望盡快完成出售程序，讓營運恢復正常。近日則有消息指出，原本盛傳韓國DB集團有意收購DK，但雙方疑似在財務審查階段談判破裂，收購案未能順利推進。不過，相關談判進度目前尚未有官方正式說明。隨著LOL世界賽結束，各賽區陸續進入選手轉會期，韓國論壇FMKorea近日流傳消息，指DK管理層疑似在世界賽期間，就已告知選手原有陣容將無法繼續維持，包含教練團在內，部分成員可能因此恢復自由身。爆料更指出，DK管理層當時不顧後勤團隊反對，仍決定提前在世界賽期間告知選手，以「這是選手們應該知道的事實」為由說明。ShowMaker據稱在世界賽期間得知消息後，對隊伍未來感到不安，甚至有網友聲稱他與教練cvMax得知消息後曾落淚，但相關說法仍未獲得戰隊方證實。此外，粉絲社群也注意到DK世界賽紀錄片中的一幕，有後勤人員在選手赴美三天後，才自型搭機前往美國探望隊員，並提到「今天我要（偷偷地）去見選手們」，引發粉絲對隊伍內部營運狀況以及經費的討論。至於DK明年的《英雄聯盟》陣容，近期傳聞指出，戰隊仍可能繼續經營LOL項目，並以ShowMaker為核心重新組隊，另外也傳出有意找來曾效力T1二隊的輔助選手Cloud等人。根據目前流傳的合約資料，Siwoo、Lucid與Career原本都簽約至2027年，ShowMaker與Smash則在今年11月合約到期。因此，DK是否會全面重組，或是透過續約及引援維持部分原班底，仍有待官方後續公布。相關消息曝光後，不少網友對DK管理層的處理方式表達不滿，尤其是選手仍在世界賽征戰期間，就傳出已被告知原陣容無法延續，讓外界質疑是否影響選手備戰與比賽狀態。目前DK已正式宣布FC Online戰隊停止營運，但《英雄聯盟》分部戰隊是否持續經營、收購案是否確定破局，以及2027年陣容安排，都還需要等待DK官方進一步說明。