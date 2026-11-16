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1128大選將至，選舉倒數僅剩12天，支持者期待選前之夜大造勢，原先傳出民進黨台北市長候選人沈伯洋將在北平東路舉辦，今（16）日受訪時證實場地尚未定案，還是很希望能夠在比較空曠的場地，疏散能夠更容易的地方，無論如何就是安全第一。沈伯洋今日受訪時被問及選前之夜場地，坦言會再多做討論，因為現在真的有點不太敢確定，昨天來的人也是蠻多的（指台北大洋流），因此還是很希望能夠找到比較空曠的場地，或疏散能夠更容易的地方，無論如何就是安全第一。記者追問前兩場造勢分別有10萬與12萬人參加，人數非常多，預計選前之夜會同樣壯觀，沈伯洋說，因為過去的幾次活動，除了台北人之外，相信在新北等外縣市大家會一起來共襄盛舉，那如果是選前之夜的，應該最主要就是以台北為主，因為大家都返鄉投票，所以人數預估上，應該還是會稍微保守一點。