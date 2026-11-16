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北市議員秦慧珠今（16）日接受專訪時，被問到台北市長蔣萬安的選情，直言她是北市議會的活字典，看過政壇起起伏伏，再看到現在蔣萬安狀態，坦白說心裡有很多感慨，但選前很多事情不能講，講了又說不團結、不顧全大局，所以密切關切選舉結果，目前有很多觀察但不能說的心得，選後再來分析。至於對蔣萬安最有信心的部分，她說藍軍會含淚投票，以及中間選民討厭民進黨力量是否很大。秦慧珠今接受震傳媒《新聞！給問嗎》專訪，被問蔣萬安選情，她說自己看政治有點久，有人說她是北市議會的活字典，因為她經歷7任市長、5任總統，看過政壇起起伏伏，從國民黨一黨獨大、新黨出走、李登輝被開除、宋楚瑜組親民黨，再到建國黨、時代力量、民眾黨，看盡很多政壇很多變化。秦慧珠續道，看到現在蔣萬安狀況，坦白說心裡有很多感慨，但選前很多事情不能講，講了又說不團結、不顧全大局，這兩個最大的目標要團結、顧全大局，所以都很密切關切選舉結果怎麼樣，結果之後相信很多人都能站出來分析，很多目前的觀察但不能說的心得，選後大家再來分析報告。主持人尚毅夫追問，對蔣萬安選舉最有信心的是哪個部分，秦慧珠說藍軍會含淚投票，中間選民要看是不是討厭民進黨力量很大，不想要整碗端去，民進黨已經中央執政，台北市這麼大的基地再給民進黨，從中央到台北市都民進黨，整碗拿走是中間選民不願意的，中間選民理性要制衡，不要民進黨做大，這是她感覺到的兩個路線