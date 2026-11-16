皮克敏手遊《Pikmin Bloom》宣布將與日本JR東海攜手推出聯名活動「Pikmin Bloom × 東海道新幹線：與皮克敏一起車站漫步」，2026年11月20日至2027年2月28日，東京到新大阪共17個東海道新幹線車站，以及車站周邊另17處地點，合計34個地點都會出現特殊地點，玩家能獲得「專屬的飾品皮克敏花苗」和「活動限定明信片」，這段時間有前往日本旅遊的民眾可以多多把握。
皮克敏JR東海聯名活動登場 34處地點藏限定飾品
《Pikmin Bloom》官方指出，活動期間，首次滑動符合資格的特殊地點，即可獲得兩個特殊任務。任務1是「走3000步」，可獲得金色花苗，花苗將長成「金色票券飾品皮克敏」。任務2則是「下滑2個JR東海聯名特殊地點」，可獲得大花苗，花苗將長成照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
搭新幹線順便收集 皮克敏限定明信片超多款
官方提醒，每個車站提供的都是相同的兩種種類，前往不同車站不會獲得不同的種類，金色票券飾品皮克敏身上的票券，不會顯示玩家取得該皮克敏的車站名稱，無論在哪個車站取得，票券上印的都是「新大阪<->東京」。
此外，在東海道新幹線17個車站中的任一站滑動特殊地點，就能獲得印有新幹線照片的明信片，每站款式皆不同；在各車站附近的地點（每站一個）滑動特殊地點，也能獲得印有該地點照片的明信片，活動期間內，每個特殊地點只能領取一張明信片。
🟡皮克敏日本活動時間與地點
📌活動期間：日本時間2026年11月20日（週五）00:00 – 2027年2月28日（週日）23:59
📌地點：東京至新大阪共17個東海道新幹線車站，以及車站周邊另17處地點
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《Pikmin Bloom》官方指出，活動期間，首次滑動符合資格的特殊地點，即可獲得兩個特殊任務。任務1是「走3000步」，可獲得金色花苗，花苗將長成「金色票券飾品皮克敏」。任務2則是「下滑2個JR東海聯名特殊地點」，可獲得大花苗，花苗將長成照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
官方提醒，每個車站提供的都是相同的兩種種類，前往不同車站不會獲得不同的種類，金色票券飾品皮克敏身上的票券，不會顯示玩家取得該皮克敏的車站名稱，無論在哪個車站取得，票券上印的都是「新大阪<->東京」。
此外，在東海道新幹線17個車站中的任一站滑動特殊地點，就能獲得印有新幹線照片的明信片，每站款式皆不同；在各車站附近的地點（每站一個）滑動特殊地點，也能獲得印有該地點照片的明信片，活動期間內，每個特殊地點只能領取一張明信片。
🟡皮克敏日本活動時間與地點
📌活動期間：日本時間2026年11月20日（週五）00:00 – 2027年2月28日（週日）23:59
📌地點：東京至新大阪共17個東海道新幹線車站，以及車站周邊另17處地點