我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市仁愛國中營養午餐再傳食安疑慮！有學生反映11月13日午餐主菜「歐風燉雞」疑似出現未煮熟雞肉，校方則轉述團膳業者上將食品說法，表示當日餐點烹調程序符合中心溫度85°C以上的標準：對此，台北市教育局表示，已要求學校徹查烹調程序及溫度紀錄，並召開臨時午餐供應委員會，釐清事件原因與廠商責任，若確認違失，將依法依約從嚴處理。民進黨台北市議員洪健益11月16日指出，有學生在校園營養午餐吃到疑似未熟雞肉，勇敢將經歷分享到網路，卻反而遭到網路攻擊。他呼籲台北市政府還原事件經過，也應保障學生反映校園食安問題的權益。仁愛國中表示，校方於11月13日接獲學生反映雞肉疑似未熟後，已立即啟動查證，當天並未接獲師生反映身體不適，並轉述團膳業者上將食品說法，表示當日餐點烹調程序符合中心溫度85°C以上的標準，菜餚盛裝前也經過場內試吃檢驗。至於雞肉外觀呈現紅色或粉紅色，廠商初步研判可能與肉品部位血管、肌紅蛋白含量較高，以及高溫烹煮後骨縫滲出血紅素有關，認為是在符合烹調條件下出現的自然現象，相關原因仍將持續調查確認，並已要求廠商強化出菜前品質管制及外觀檢視流程，後續也將交由學校午餐供應委員會依契約議處。台北市教育局表示，校園食品安全不容輕忽，已要求學校查核烹調程序及溫度等相關紀錄，並召開臨時午餐供應委員會，釐清事件原因及廠商責任。一旦確認有違失，將依法規及契約從嚴記點、裁罰。教育局指出，目前尚未接獲師生反映身體不適，後續仍會持續追蹤健康狀況，並督導學校強化供餐驗收及食品安全管理，確保學生用餐安全。台北市長蔣萬安今日接受受訪時表示，已請教育局介入了解及查證，如果確認屬實，將依法依約進行相關懲處。