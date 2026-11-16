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亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）自2017年開辦以來，至今已舉辦三屆賽事，每逢開賽前後，外界總會掀起亞冠賽「重要性」的討論。據《NOWnews》記者這幾年實際採訪的經驗，亞冠賽絕對不是外界戲稱的「懲罰大賽」，而是年輕選手在日職球團與日媒面前「自我介紹」的最佳舞台。古林睿煬便是在2023年亞冠賽對日本武士隊一戰成名，讓日媒真正認識這位台灣年輕土投並開始關注他的動向；此外，也有日媒分析，亞冠賽對日職而言同樣是絕佳的海外宣傳舞台，能讓日本新生代好手透過亮眼表現，迅速打開海外知名度。亞冠賽對年輕選手而言，其實具備相當高的指標意義。對美職大聯盟與日職球探來說，平日針對各聯盟頂尖選手原本就有長期追蹤，而亞冠賽除了能讓球探更清楚掌握選手在高張力大賽壓力下的臨場表現，更能讓一些平日較未受到矚目的潛力新星，進入球探的雷達範圍。比起被球探看見，年輕選手若能在亞冠賽對決日本隊繳出好表現，更會直接成為日媒報導的焦點、大幅提升曝光度。記者在2024年世界12強以及去年前往大聯盟東京海外賽採訪時，趁著空檔與日媒同業交流，許多日本記者至今仍對古林睿煬在2023年亞冠賽對日本隊先發6.2局僅失1分的好投印象深刻，也正是從那一戰之後，日媒才開始密切追蹤古林睿煬的旅外動向。由於亞運、亞錦賽的日本隊多以社會人球員為主體，平時專跑日職線的日本記者較少留意中華隊的表現；但只要是日本武士隊出戰的職棒層級賽事，日職記者就會高度關注對手的發揮。對台灣年輕好手而言，想要獲得日媒與球界的大幅關注，除了經典賽與世界12強之外，最佳的曝光舞台正是亞冠賽。這也解釋了為何徐若熙在加盟軟銀鷹之前，多數日媒對他的了解並不多，正是因為徐若熙在旅日前，始終未曾有過在國際賽與日本武士隊正面交手的機會。另一方面，對日本隊而言，亞冠賽除了是磨練年輕球員、挖掘未來國家隊一軍戰力的試金石，更肩負著將日職新生代好手推向海外球迷的重要任務。有日媒觀察指出，台灣球迷雖然對日職整體熟悉度極高，但對這批剛嶄露頭角的年輕武士隊成員未必非常認識，因此讓年輕日職選手透過亞冠賽打響海外知名度，正是最具效益的宣傳方式。