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COPD治療以「吸入劑藥物」為主 3類人應定期接受肺功能檢查

一名67歲先生從20歲起就每日一包菸，長年咳嗽多痰，原先年輕經常爬高山，近年連走樓梯都嫌費力，去年更因為接連罹患新冠、流感兩度住院，出院後咳嗽更愈來愈嚴重，檢查肺功能達重度阻塞，才決定戒菸。台灣每年超過5千人因為慢性阻塞性肺病（COPD）死亡，國泰綜合醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐說，慢性阻塞性肺病是一種常見、但容易被忽視的慢性呼吸道疾病，常見症狀是「長期咳、痰、喘」，因此容易被以為單純老化或小感冒。吳錦桐說，COPD的臨床治療以「吸入劑藥物」為主，正確且規律使用吸入劑能直接作用於氣道，達到精準抗發炎與擴張支氣管的效果。然而，單靠藥物還不夠，必須同時搭配生活習慣與營養等非藥物多元介入。吳錦桐表示，6大關鍵照護包括正確且規律使用「吸入劑」改善發炎、嚴格戒菸減緩肺功能惡化、定期接種疫苗以降低重症與急性發作風險、攝取均衡營養以避免肌肉流失致體重過輕、進行肺復原運動與呼吸訓練，鍛鍊呼吸肌力，同時控管心血管等常見共病，照護心肺。吳錦桐提醒，40歲以上有吸菸史、長期暴露粉塵或二手菸環境的高危險族群民眾，應定期接受肺功能檢查，「及早診斷」把握黃金期、「及早治療」結合藥物與非藥物多元介入。