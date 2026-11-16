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深耕南臺灣逾40年的國城建設，近年持續參與公辦都市更新及捷運聯合開發。其中，由國城建設集團旗下盈舜營造擔任實施者，攜手高雄市政府推動的「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」，商四基地今（16）日正式舉行動土典禮，投資金額約16億元。副市長林欽榮致詞時表示，高鐵左營站擁有三鐵共構優勢，但自96年通車後基地閒置近20年光景。為加速高雄產業轉型，並配合中央政策推動半導體S廊帶策略推動「北城計畫」，活化楠梓第三產業園區周邊活閒置土地，同時推動高鐵左營站西側閒置公有土地開發。市府透過都市計畫變更、公辦都更及跨機關協調整合，於114年3月成功招商，與盈舜營造簽約，正式推動開發。此外，本案土地原長期遭寺廟占用，經過市府、實施者積極與信眾持續溝通協調，於114年10月達成協議，神像遷至他處供奉，讓本案土地得以活化。財政局局長李瓊慧表示，本案實施者盈舜營造規劃興建1棟地上24層、地下4層的複合式大樓，其中2樓至8樓為辦公空間，將由財政部高雄國稅局左營稽徵所進駐使用。基地臨路兩側將各退縮10、15米，透過退縮建築、留設開闊之開放空間，以延續都市生態跳島的概念。國城建設副總經理洪嘉聰指出，商四基地整體計畫亦規劃左營轉運站、城市願景館、公園、公共托嬰中心及里民活動中心等公益設施，並將投入1,000萬元改善車站至半屏山周邊步道，讓都市更新的成果延伸至市民的日常生活。該案由石昭永建築師事務所規劃設計，以「低碳智慧桃花源」為核心理念，從半屏山、蓮池潭及壽山的自然地景汲取靈感，將在地山水記憶轉化為建築與公共空間的設計語彙。透過沿街開放空間、生態綠廊與綠色環境的串聯，讓自然不再只是城市遠方的風景，而能成為日常生活的一部分。國城建設集團表示，國城建設近年持續參與公辦都市更新及捷運聯合開發，從高雄亞洲新灣區、鳳山、左營，到臺南、嘉義，以長期投入參與城市轉型與空間再造。都市更新的價值，不只是土地與建築的改變，更在於能否為城市創造長遠的公共價值，讓產業發展、自然環境與人的生活取得更好的平衡。左營高鐵科技之心的動土，不僅是一項建築工程的啟動，更是國城建設對高雄未來城市生活的具體承諾。