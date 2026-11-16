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貨櫃船大型化 六大貿易區航線數量10年增32%

遠東－北美航線成長顯著

▲三大主航線15,000至18,000TEU船型近年船數變化。(圖／交通部運輸研究所提供）

交通部運研所今（16）日召開「海運國際資料庫議題分析座談會」聚焦全球貨櫃主要航線船型變化趨勢。運研所盤點遠東、南亞、中東、地中海、西歐及北美六大貿易區主航線，歸納出兩大趨勢包含大型船航線倍增，呈現「長航程少彎靠」，以及三大主航線集中主力運力，特別是「遠東-北美」航線成長最顯著。座談會邀請交通部暨所屬相關機關、海運業者及國內海運相關公協會、系所等單位參與。數據顯示，過去10年全球海運市場雖歷經聯盟重組、地緣政治等環境變化，貨櫃船大型化趨勢依然持續，且主力大船外溢的「級聯效應」（Cascading Effect）也牽動各貿易區航線的船型更迭。運研所盤點六大貿易區主航線，並進一步觀察遠東-西歐、遠東-北美、北美-西歐三大主航線的長期數據，歸納出以下兩大趨勢。第一，六大貿易區主航線數量較10年前成長約32%，其中配置15,000-18,000 TEU船型的航線數較新冠疫情前成長近10倍， 18,000 TEU以上船型航線數也成長近3倍，且普遍呈現「平均航程逐年增加、彎靠港口數逐年下降」的現象。第二，「遠東-北美」航線成長最顯著。三大主航線數雖僅占全球主航線約五分之一，但航商投入的船數與船型較全球其他主航線為多。其中「遠東-西歐」主要配置18,000-25,000 TEU大船且多不沿途彎靠；「北美-西歐」歷年船型皆在10,000TEU 以下；「遠東-北美」航線配置資源最多，自2022年起投入大型船，使主力船型由原本的12,500-15,000TEU，逐步轉為以15,000-18,000 TEU船型為主。運研所指出，因應船舶大型化，國內港口基礎建設也持續升級，高雄港第七貨櫃中心已於2023年投入營運，可供4艘24,000TEU貨櫃船同時靠泊；臺灣港務公司亦持續推動其他貨櫃中心的改建，配合自動化裝卸能量的提升，讓大型船的靠泊更為安全、便利而有效率。