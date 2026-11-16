我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲也公布，12月5日佳里奇趣童樂會將舉辦超人力霸王傑特見面會，12月12日南科夢幻歷險記則由超人力霸王傑洛接力登場。(圖／南市府提供)

台南市長黃偉哲今（16）日宣布「2027台南好Young耶誕跨年系列活動」再公布第二波卡司！12月24日耶誕演唱會邀請韓國男團2PM成員玉澤演、周湯豪、金曲歌后彭佳慧、金曲樂團麋先生等重量級卡司登台，還有日本男子團體THE BEAT GARDEN、荷蘭美聲歌手Martin Hurkens、胡恂舞及公館青少年接力演出，並由徐凱希、籃籃、李多慧聯手主持。此外，跨年晚會首組卡司也搶先曝光，由人氣男團ARKis登台演出。黃偉哲表示，台南好Young自2019年起持續舉辦，期間雖歷經疫情，活動仍一年比一年精彩，感謝各界企業及民間單位長期支持，讓市府能以有限經費規劃多場大型演唱會及親子活動，包括超人力霸王見面會等，提供市民豐富多元的節慶體驗。今年活動場次多元且全程免費，邀請全國民眾把握機會來台南參與，一起迎接歡樂歲末。黃偉哲強調，雖然今年活動適逢市長任期交接，市府仍秉持「精彩不斷電」的精神，提升「台南好Young」耶誕跨年系列活動規格，透過國際與在地音樂交流，展現台南城市魅力。第二波卡司涵蓋流行嘻哈、抒情金曲及搖滾等曲風，兼顧不同年齡層樂迷的喜好。除了耶誕演唱會，系列活動也安排親子同樂及專場音樂會。12月5日佳里奇趣童樂會將舉辦超人力霸王傑特見面會，12月12日南科夢幻歷險記則由超人力霸王傑洛接力登場；12月18日荷蘭美聲歌手Martin Hurkens將於南紡購物中心舉辦專場音樂會，由右武衛兒童合唱團開場。跨年卡司ARKis今天也現身記者會演出，黃偉哲特別準備東山蜂蜜為團員加油，雙方共同邀請民眾到台南跨年。而第二波卡司陣容主打「金曲天后、天團、跨國星光、新世代潮流」黃金交織，全能天王周湯豪NICKTHEREAL、金曲歌后彭佳慧、金曲樂團麋先生MIXER 將接棒登台，更邀請日本實力派男子團體 THE BEAT GARDEN、校園女神Sabrina胡恂舞以及超人氣樂團公館青少年，聯手打造「天花板等級」的耶誕夜音樂饗宴；全方位天后徐凱希、綜藝小天后籃籃以及啦啦隊女神李多慧三位女神合體將再度攜手擔綱主持。國際卡司方面，則是跨國星光重磅連發，包括韓流巨星男神玉澤演驚喜獻聲台南、日團THE BEAT GARDEN浪漫登場、Martin Hurkens經典歌聲再現。韓國野獸派男團2PM出身、在戲劇與綜藝皆有超高人氣的玉澤演，將來台南陪粉絲們共度浪漫耶誕，預計將掀起一波韓流狂潮；由4位主唱與1位DJ組成的THE BEAT GARDEN，曾為日劇《六本木Class》獻唱插曲〈Start Over〉，以富有感染力的歌聲與細膩和聲受到矚目；而深受民眾喜愛、連續多年造訪台南的荷蘭達人秀美聲馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）也將於耶誕夜獻唱。新聞及國際關係處進一步表示，馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）此行除了將於耶誕夜獻唱，更將於12月18日晚間在南紡購物中心A2館1樓南紡廣場帶來專場演出。今日搶先曝光的跨年晚會首組卡司「超人氣男團」ARKis現場帶來電力十足的演出，瞬間炒熱現場氣氛，也為後續即將揭曉的跨年卡司提前暖身。至於第3波神祕卡司，黃偉哲語帶保留地表示，大家絕對可以開始訂台南的住宿了，敬請密切鎖定「台南好Young」官網，驚喜隨時降臨！新聞及國際關係處說明，「2027台南好Young」系列活動採取「週週有活動、場場都精彩」的節奏，包括12月5日佳里奇趣童樂會、12月12日南科夢幻歷險記兩場溫馨親子活動，12月18日馬丁．賀肯斯南紡音樂會，緊接著12月19日新營南瀛草地音樂會、12月24日永華搖滾耶誕演唱會，以及12月31日萬眾矚目的跨年晚會將一輪接一輪登場。