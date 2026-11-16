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LINE無聲訊息改收費！用戶怒酸：乾脆標記ALL也收錢

▲LINE無聲訊息改為付費用戶專屬，但現階段「預約傳送」仍免費試用，用戶只要在聊天室輸入文字、長按傳送鍵，就能選擇「預約傳送」，自行設定訊息送出時間，避免深夜傳訊打擾親友。（圖／手機截圖）

LINE Premium新增6大會員功能

▲LINE Premium推6大會員進階功能，包括編輯訊息、無聲訊息、通話錄製、預約訊息、無痕預覽及稍後標為已讀，預計2026年第四季至2027年上半年陸續推出。（圖／記者周淑萍攝）

LINE還有2功能將收費

LINE「無聲訊息」功能今（16）日起正式改為LINE Premium付費會員專屬，每月須付費165元才能繼續使用，引爆網友怒火，不少人質疑，其他平台推出訂閱服務是增加新功能，LINE卻把原本免費的功能收回，怒批官方「吃相難看」。LINE Premium除了新增無聲訊息、編輯訊息等會員權益，接下來目前還可免費使用的「通話錄製」、「預約訊息」，預計也將陸續改為會員專屬服務。LINE在2020年6月推出「無聲訊息」，讓用戶能不觸發手機的通知的情況下發訊息，不過，這項免費提供約6年的功能，如今正式納入LINE Premium會員專屬，引發網友反彈。有民眾在Threads批評「LINE越來越扯了」，還有人反諷「群組標記ALL也可以收費一下嗎，拜託了」，另有網友直言「LINE搞收費後幾乎就只是把原本的功能挪去要錢而已」，也有網友開始尋找其他通訊軟體替代，表示「現在LINE只剩工作用，朋友聊天用IG」、「是不是要回去iMessage跟FaceTime了」。更有人批評「LINE吃相難看」，更新維修都慢半拍，主題退費擺爛，只有收費相關的服務積極更新。LINE Premium自今年3月在台灣上線，每月訂閱費165元，官方10月再宣布擴充6項會員進階功能。無聲訊息：11月16日起改為會員專屬，傳送訊息時不會觸發對方手機通知音效、彈出視窗或推播提醒。編輯訊息：10月20日起改為會員專屬，可在訊息送出15分鐘內修改文字，不必收回重傳。通話錄製：支援一對一語音及視訊通話錄製，目前仍開放免費試用。預約訊息：可事先設定訊息傳送日期及時間，目前仍開放免費試用。無痕預覽：未來可在不觸發已讀標示的情況下，預覽完整訊息內容。稍後標為已讀：未來可自行決定何時讓對方看到已讀標示，增加閱讀及回覆訊息的彈性。除了上述6項功能，LINE Premium原本也提供100GB聊天紀錄進階備份、7天內無痕收回訊息、相簿上傳影片與原始畫質照片、額外建立2組個人檔案，以及LINE字型、App圖示個人化等功能，並包含LINE MUSIC、LINE禮物等會員優惠。LINE近期新增的「通話錄製」及「預約訊息」，目前仍在LINE Labs開放一般用戶免費試用。「通話錄製」支援LINE一對一語音及視訊通話錄製，語音每次最長可錄製1小時，視訊最長可錄製20分鐘或50分鐘，預估免費試用至2027年1月下旬。「預約訊息」則可提前設定傳送日期與時間，最快可安排在5分鐘後、最遠可預約1年內傳送，同樣預計免費試用至2027年1月下旬，之後同樣將轉為會員專屬。