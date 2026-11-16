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▲蔣萬安稱的3度擋下經濟部設光電板公文。（圖／北市府提供）（圖／讀者提供）

選戰倒數12天，有民眾街訪時稱挺台北市長蔣萬安，是因為他三度擋下翡翠水庫設光電板。蔣萬安今（16）日下午表示，翡翠水庫是攸關大台北地區600萬人重要的民生水源，所以對所有民眾的飲水安全，是絕對不容許妥協跟退讓。不過媒體追問，水利署去年澄清，調查盤點潛力地點不是針對翡翠水庫，也沒有強制推動，蔣萬安則說「我想你可能沒有看過公文，如果你看了公文，一定也非常意外」。蔣萬安說，過去這四年當中，中央連續三年發文，要他們盤點設置光電板的潛力，但是北市府立場非常堅定，從頭到尾就是堅決反對，一定要守護所有市民朋友的用水安全。所以不管發文幾次，立場都不會改變，民眾的健康安全，絕對是市府要全力守護，這是身為市長的責任，所以也絕對不會退讓。媒體追問，會希望沈伯洋也對此做出表態？蔣萬安說，其實重點不在於選前的表態，而在於過去做了什麼。過去他就堅決反對，連續三次擋下中央發文，就是要守護所有市民朋友的民生用水安全。所以最重要是看大家過去實際做的時候，有哪些行動，而不是在選前的時候，才看他說什麼、做什麼。另有媒體質疑，水利署去年也就澄清了，調查盤點潛力的地點，並不是針對翡翠水庫，也沒有要強制推動，那競辦現在的說法，是不是有一些誤會？蔣萬安則說，「我想你可能沒有看過公文，如果你看了公文，一定也非常意外」。蔣萬安指出，經濟部的公文裡面，是要他們去盤點設置光電板的面積、容量，而且如果沒辦法設置，還必須要說明理由。所以不管中央怎麼說，或是發多少次的文來，他的立場不會退讓、不會妥協，堅定守護所有市民的飲水安全。