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王中平、余皓然的女兒韓菲，因外型神似林依晨被封「小林依晨」，一開口唱歌也讓人留下印象。她在首張專輯發片記者會上抱著吉他，自彈自唱主打歌〈煙花雨〉。其實韓菲在20歲前就寫了40多首歌，連爸爸王中平都相中她的創作，把其中一首改成民視八點檔《黃金歲月》的插曲。韓菲2023年以創作歌手身分出道，從累積的40多首作品中挑出11首，收進首張全創作專輯《顯化法則》。除了包辦詞曲，她還自己編寫、錄唱和聲。人生第一場發片記者會上，王中平、余皓然和哥哥韓靖都到場打氣，王中平與韓靖也在專輯中獻聲。韓菲還沒正式出道，寫的歌就已經出現在戲裡。王中平拍《黃金歲月》時，有一段要和劇中的女兒合唱，他想起韓菲寫過一首適合的曲子，便填上台語歌詞、調整幾個音，成了劇中插曲。余皓然後來笑說，自己和女兒都是看新聞才知道。韓菲也爆料，爸爸原本還找她試唱女聲試聽帶。因為她不太會講台語，為此練了很久，後來一聽才發現，錄音裡的聲音居然不是自己的，讓她一度以為唱得不夠好，有點受傷。雖然最後沒聽到自己的試唱，這首歌仍列了父女共同創作，也成了韓菲還沒發片，就先把作品唱進八點檔的一段插曲。