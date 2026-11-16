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▲新食譜全日餐廳的除夕自助晚餐，每人另有半隻焗烤龍蝦。（圖／業者提供）

▲台中李方艾美酒店推出「喜羊迎春」除夕圍爐宴，以澳洲龍蝦、南非鮑魚、刺參及脆皮乳豬等珍饈食材打造團圓盛宴，（圖／業者提供）

▲樂美中餐廳提供每桌3萬8800元的包廂桌宴、2萬8800元的十人全桌及1萬9800元的六人半桌，提供消費者不一樣選舉。（圖／業者提供）

迎接2027丁未羊年，台中李方艾美酒店推出「喜羊迎春」除夕圍爐宴，以澳洲龍蝦、南非鮑魚、刺參及脆皮乳豬等珍饈食材打造團圓盛宴，結合高空宴會廳、樂美中餐廳及新食譜全日餐廳三大餐飲空間，提供中式桌宴與自助百匯等多元選擇。今年更首度推出寵物年菜套餐，讓毛孩也能與家人共享團圓時光，為傳統圍爐增添新亮點。樂美中餐廳提供每桌3萬8800元的包廂桌宴、2萬8800元的十人全桌及1萬9800元的六人半桌。樂美中餐廳年菜以粵式料理為主。「廣東式炒澳洲龍蝦」以軟炒手法帶出蛋香，搭配龍蝦肉。「三元及第」選用南非鮑魚、刺參及鵝掌，以金華火腿與老母雞慢火煨煮8小時。「魚子醬乳豬臘味飯」則將脆皮乳豬、港式臘腸糯米飯與魚子醬搭配上桌。李方艾美市場傳播副理劉千毓表示，配合寵物家庭的團聚需求，今年首度推出「寵物年菜套餐」，讓毛孩也能擁有專屬年夜飯。除夕當天（2月5日）限定預訂樂美中餐廳圍爐包廂的賓客加購；大年初一至初三（2月6日至8日）則開放預訂樂美中餐廳包廂、全桌及半桌的賓客加購，套餐恕不單獨販售，讓毛孩也能參與一家團圓的溫馨時刻。新食譜全日餐廳的除夕自助晚餐，成人每人2980元另加一成服務費，每人另有半隻焗烤龍蝦。初一至初三午、晚餐，成人每人1980元另加一成服務費，供應海鮮、熱食與多國料理。劉千毓表示，2026年12月31日前預訂除夕桌宴，享有每桌贈紅酒1瓶的早鳥優惠。預訂兩桌以上，每桌另贈PANO 24雙人下午茶券1張。預訂三桌以上，每桌另有新食譜全日餐廳平日及假日午晚餐雙人券各1張。春節餐飲方案販售至2027年2月8日，酒店位於台中市中區建國路111號，訂位電話（04）2224-0888。