氣溫即將大幅下滑，冷氣團本周有望達標！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四（11月18日至11月19日）鋒面通過、冷空氣南下，周五、周六（11月20日至11月21日）是最冷時段，北台灣早晚低溫恐降至11至12度，白天也僅21至22度，最新預報有機會達大陸冷氣團等級。此外，3500公尺以上高山不排除降雪。
周三鋒面抵達 周四起越晚越冷
黃恩鴻指出，明天東北季風減弱，各地氣溫略有回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；全台白天高溫約27至29度，早晚低溫19至23度，清晨還是比較涼一些。
黃恩鴻說明，周三、周四有鋒面通過、冷空氣南下，桃園以北、東半部有不定時的局部短暫雨，中南部山區及恆春半島也有零星短暫雨，中部以南平地多雲；周三開始會逐漸降溫，體感還不太明顯，周四則是越晚越冷，體感濕涼。周五、周六各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
周五、周六冷空氣最強 北台灣低溫剩11度
周五、周六環境雖然轉乾，但也是冷空氣最強的一段時間，黃恩鴻提醒，中部以北、宜蘭和花蓮早晚低溫只有14至15度，南部、台東約16至18度，局部地區受輻射冷卻影響，氣溫可能再低2至3度，來到11至12度，從最新預報來看，周五、周六的氣溫有機會來到大陸冷氣團等級。
此外，周五、周六白天也偏涼，北部、宜蘭及花蓮高溫只有21至22度，中南部、台東剩下23至25度；若氣溫夠低，搭配水氣影響，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山甚至有零星降雪機率。
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黃恩鴻指出，明天東北季風減弱，各地氣溫略有回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；全台白天高溫約27至29度，早晚低溫19至23度，清晨還是比較涼一些。
黃恩鴻說明，周三、周四有鋒面通過、冷空氣南下，桃園以北、東半部有不定時的局部短暫雨，中南部山區及恆春半島也有零星短暫雨，中部以南平地多雲；周三開始會逐漸降溫，體感還不太明顯，周四則是越晚越冷，體感濕涼。周五、周六各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
周五、周六環境雖然轉乾，但也是冷空氣最強的一段時間，黃恩鴻提醒，中部以北、宜蘭和花蓮早晚低溫只有14至15度，南部、台東約16至18度，局部地區受輻射冷卻影響，氣溫可能再低2至3度，來到11至12度，從最新預報來看，周五、周六的氣溫有機會來到大陸冷氣團等級。
此外，周五、周六白天也偏涼，北部、宜蘭及花蓮高溫只有21至22度，中南部、台東剩下23至25度；若氣溫夠低，搭配水氣影響，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山甚至有零星降雪機率。