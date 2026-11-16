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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）昨（15）日落幕，中華隊在季軍賽以4：6不敵澳洲隊，最終以第4名作收，寫下隊史在亞冠賽最差的成績。中職會長蔡其昌在個人社群上，引用「心靈捕手」林家正的金句，「輸贏是結果，但我們從過程中得到什麼，才是最重要的。」他希望年輕選手透過比賽，看見與其他國家之間的差距，也看見未來可以精進與改進的方向，「期待新世代的國家隊持續進化，破繭而出。」中華隊在本屆亞冠賽成績不如預期，預賽首戰以0：5不敵日本隊，次戰6：4逆轉澳洲隊，關鍵第3戰4：6惜敗韓國隊、無緣冠軍賽，在昨日的季軍賽，中華隊守不住1分領先，以4：6敗給澳洲隊，最終名列第4，寫下隊史在亞冠賽最差成績。這是蔡其昌會長任期內最後一次國際大賽，他也在個人社群寫下，「輸贏是結果，但我們從過程中得到什麼，才是最重要的。」蔡其昌透露，這是林家正在一場比賽失利後，與團隊分享的一段話。蔡其昌指出，這批新世代的國家隊，平均年齡22.7歲，「這次透過國際交流的舞台，第一次有機會與亞洲頂尖國家的職業球員正面交手，從中累積寶貴的國際賽經驗。透過比賽，我們看見了彼此之間的差距，也看見了未來可以精進與改進的方向。但同時，我們更看見了許多新世代的珍珠與亮點。」蔡其昌直言，能夠站上亞冠賽舞台，本身就是一種成長，「更重要的是，如何將比賽中的壓力、挫折與挑戰，轉化為讓自己更加成熟的養分，在競爭中突破自我，打出屬於自己的好成績，也為這段路程留下值得珍藏的回憶。」蔡其昌最後表示，比賽終究會有勝負，但成長不會因為一場比賽而停止，「接下來，期待新世代的Team Taiwan持續進化、蛻變，累積實力、突破自我，慢慢破繭而出！」