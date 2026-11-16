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富邦金控今（16）日公布2026年前10月自結獲利，10月單月合併稅後淨損7.5億元，累計前10月合併稅後淨利1,264.7億元，每股稅後盈餘（EPS）8.75元。不過，若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的權益工具稅後處分損益，前10月對保留盈餘影響數達2,634.3億元，換算每股18.52元，超越歷年全年獲利表現。富邦金前10月合併稅前淨利1,511.8億元，FVOCI權益工具稅後處分損益累計達1,369.6億元。單看10月，雖然金控稅後淨損7.5億元，但FVOCI權益工具稅後處分利益達142.2億元，使單月對保留盈餘影響數仍有134.7億元。富邦金說明，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，而是直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，因此加計這項收益後，對保留盈餘的影響數更能呈現接軌IFRS 17前後的盈餘表現。觀察各子公司，富邦人壽10月稅後淨損64.9億元，但加計FVOCI權益工具稅後處分利益138億元後，單月對保留盈餘影響數為73.1億元。累計前10月稅後淨利593.6億元，FVOCI權益工具稅後處分損益達1,308.3億元，累計對保留盈餘影響數達1,901.9億元，續創歷年新高。富邦人壽表示，10月全球股市震盪，部分大型科技企業上調資本支出規劃，引發市場對後續自由現金流影響的關注，帶動美、台股波動加劇，其中台股加權指數單月下跌5.7%。此外，公司調整固定收益資產組合，也使持有的金融資產產生損失，造成單月稅後虧損。投資收益方面，富邦人壽10月主要收益來源包括利息收入、國內外股票與基金的資本利得及配息收入。公司表示，雖然受到美國科技股走弱及市場風險情緒升溫影響，台股部位仍持續實現部分資本利得；債市方面，10月市場資金回流債市，利率呈現微幅下跌，公司持續把握利率高檔機會進行配置，以厚實後續收益。保費收入方面，富邦人壽前10月初年度保費收入1,372.8億元，年增41%；總保費收入3,647.3億元，年增20%，預估皆排名業界第二。初年度等價保費收入（FYPE）達429.2億元，預估排名業界第二。資本方面，10月底自結淨值比率近16%，公司表示，整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好。其他子公司方面，台北富邦銀行前10月稅後淨利412.1億元，年增27%，單月及累計獲利均創歷年同期新高。受惠存放款規模持續擴大、淨利差提升，以及財富管理和信用卡業務成長，累計前10月利息淨收益及手續費淨收益分別年增29%、36%，帶動整體營收年增22%。截至10月底，逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率1,084%，維持良好資產品質。富邦產險10月稅後淨利7.2億元，累計前10月稅後淨利86.8億元，已超越歷年全年獲利。加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單月及累計前10月對保留盈餘影響數分別為8.7億元及113.7億元。業務方面，前10月簽單保費收入634.2億元，年增9%，簽單市占率24.5%；10月火險及水險受惠AI供應鏈需求增加，單月簽單保費雙位數成長。富邦證券前10月稅後淨利187.2億元，年增116%，累計獲利續創歷年同期新高。台股成交動能維持高檔，帶動經紀及財富管理業務收入合計年增103%；金融資產部位收入則年增168%。富邦投信前10月稅後淨利15.8億元，年增66%，單月及累計獲利均創歷年同期新高。截至10月底，資產管理規模約1.6兆元，年增45%；多重資產管理規模突破494億元，排名業界第二，持續挹注獲利成長。