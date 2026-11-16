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歌手楊婷婭（Milly Yang）昨（15）日在台北大安森林公園舉辦「動保不能等，不要旺了牠」動物保護倡議遊行，號召大支、楊懷民、鄭靚歆、鄭采熙等人到場力挺。她透露，6月看到「旺旺」受虐影片，感到憤怒與悲傷，決心推動動保改革。過去她歷經父親病逝、母親罹患早發性失智症，自己也陷入嚴重憂鬱，當時領養的3隻愛犬瑪芬、Miru、Moji始終陪伴，甚至舔去她的眼淚。她感性表示，狗狗從不要求自己堅強，只是靜靜守護。楊婷婭痛心表示，旺旺遭虐待的畫面讓她難以忘懷，認為不能總等悲劇發生才討論懲罰。這次活動以募集3000份政策連署為目標，提出推動動保入憲、設立動保專責警察、強化虐待動物刑責，以及將生命尊重教育納入學校課綱。她最希望優先落實教育改革，從小培養孩子的同理心。楊婷婭透露，這是她與志工第二次舉辦旺旺動保活動，鄭靚歆、鄭采熙兩度主動協助宣傳，堅持不收費；楊懷民也拒收出席費，直言：「毛小孩是家人，家人不買、不賣、不離、不棄。」楊婷婭當天演唱自己填詞的〈單身狗〉，歌曲靈感來自已逝愛犬瑪芬，希望藉由看似描寫愛情的歌詞，傳達動物同樣渴望被愛的心情。大支連續兩次從南部趕來聲援，這次獻唱〈不聽〉、〈我可以〉。他談到動物受虐，直言：「欺負比自己弱小的生命，不是強大，而是懦弱。」他也透露，曾有歌迷聽了他的作品後開始吃素，甚至以領養代替購買。關詩敏、金志遙、張心語、朝心樂及尤安等人也到場獻唱。