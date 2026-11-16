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16.9萬劑Novavax新冠疫苗已到貨 疾管署最快週五撥配

今年新冠、流感疫苗打氣旺，地方更發出「新冠疫苗門診暫停接種公告」。疾管署今（16）日表示，目前各縣市新冠疫苗庫存量約剩29.2萬劑，而10月也已經宣布增購16.9萬劑Novavax新冠疫苗，預計最快本週撥配給各縣市衛生局；而今年12月中至明年1月將再有25萬劑新冠疫苗陸續到貨。桃園市衛生局發出「新冠疫苗門診暫停接種公告」，內容提到，因中央疫苗配送不及，本市新冠疫苗剩餘量有限，僅能提供接種站限量接種，且打完為止，待後續中央配送疫苗到貨後，盡速恢復接種服務。疾管署副署長林明誠提到，今年公費新冠疫苗自10月1日起開打，接種情形踴躍，截至11月15日已接種174萬人次，較去年同期增加3成；第二階段開打後，接種需求持續增加，目前各縣市新冠疫苗庫存量約剩29.2萬劑。包括莫德納新冠疫苗約22.4萬劑及Novavax新冠疫苗約6.8萬劑。林明誠指出，今年12月中旬至明年1月將再有20萬劑莫德納新冠疫苗及5萬劑Novavax新冠疫苗陸續到貨。而因應新冠疫苗打氣持續，10月已宣布增購的16.9萬劑Novavax新冠疫苗已到貨，由食藥署進行封緘程序，預計最快於本週五（11/20）撥配各縣市政府衛生局轉發合約醫療院所提供民眾接種，同時已請各地方政府衛生局協調轄內合約醫療院所，採集中接種點方式提供接種服務，並提醒民眾接種前可先致電合約醫療院所洽詢，確認疫苗供應情形及接種安排。林明誠也說，為整備因應明年夏季防疫所需，疾管署宣布將再增購15萬劑莫德納新冠疫苗及10萬劑Novavax新冠疫苗於明年春季到貨，以確保民眾獲得免疫保護力。目前新冠疫苗總計採購281.8萬劑，包括莫德納235萬劑、Novavax46萬8570劑。