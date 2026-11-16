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哈利波特IP授權協議到期！手遊營運5年畫下句點

▲手遊《哈利波特：魔法覺醒》宣布於2027年3月3日正式結束營運。（圖/《哈利波特：魔法覺醒》臉書）

▲官方表示，在伺服器關閉前，仍會持續陪伴玩家度過最後一段魔法旅程。（圖/《哈利波特：魔法覺醒》臉書）

S23賽季延長至停運日！陪玩家走完最後一段魔法旅程

陪伴玩家5年的魔法世界即將落幕！手遊《哈利波特：魔法覺醒》官方今（16）日發布終止營運公告，表示因遊戲授權協議即將到期，經審慎評估後，決定結束營運。官方公布兩階段停運時程，第一階段將於2026年12月21日關閉儲值、停止新帳號註冊，並從各大應用程式平台下架，到了2027年3月3日則是正式停止營運、關閉遊戲伺服器。恩奕遊戲旗下魔法世界RPG手遊《哈利波特：魔法覺醒》宣布停止營運。官方表示，遊戲自推出以來，陪伴玩家度過5年充滿魔法、友誼與冒險的時光，不過由於遊戲授權協議即將到期，經過審慎評估後，決定於2027年3月3日正式結束營運。官方也向一路支持遊戲的玩家致謝，感謝大家在魔法世界中的陪伴與投入，根據官方公布的停運時程，遊戲將分為兩個階段結束服務：關閉遊戲內儲值服務。停止新用戶帳號註冊。遊戲從各大應用程式平台下架。正式停止所有營運服務。關閉遊戲伺服器，玩家將無法繼續進入遊戲。官方提醒，若後續停運時程或相關細節有所調整，仍以官方最新公告為準。配合停運時程，營運團隊也同步調整遊戲內賽季安排。原定結束的S23時光賽季「拾光紀事」，將延長至2027年3月3日，也就是遊戲正式停止營運當天。官方表示，在伺服器關閉前，仍會持續陪伴玩家度過最後一段魔法旅程，並再次向過去5年來支持《哈利波特：魔法覺醒》的所有巫師致上謝意。