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今（2026）年10月股市大地震，不過，國泰金控公布自結10月稅後淨利90.9億元，累計稅後淨利達1144.5億元，已超越去年全年獲利水準，每股稅後盈餘（EPS）達7.56元；加計FVOCI股票處分損益後，累計前10月對保留盈餘的影響數達2457億元、每股達16.5元，續創歷史新高。主要子公司獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均續創歷年同期新高；國泰人壽累計前10月對保留盈餘的影響數亦再創歷史新高。國泰人壽10月稅後淨利43.8億元，累計稅後淨利達645.4億元，加計FVOCI股票處分損益，累計前10月對保留盈餘影響數已突破1900億元，續創歷史新高。10月股市受AI企業融資風險及資本支出變現疑慮影響，科技股面臨修正壓力，美債利率則因避險情緒升溫而回落，10月在CSM穩定釋出及經常性收益挹注下，國泰人壽整體獲利維持穩健。另配合資本市場行情適時實現股票利得，年迄今累計稅後FVOCI股票處分利得已逾1200億元，進一步挹注整體財務績效。此外，外匯價格變動準備金亦持續厚實，截至10月底餘額逾1440億元。國泰人壽憑藉穩健投資操作及良好資產負債管理，10月底淨值已突破新台幣1兆元，也是台灣首家淨值逾兆元之保險公司，淨值比亦達12.5%以上。展望後市，面對通膨、貨幣政策及地緣政治等不確定因素，國泰人壽將審慎因應金融形勢變化，靈活調整資產配置並強化風險管理，以確保穩健經營與長期永續發展。國泰世華銀行10月稅後淨利40.6億元，累計稅後淨利432.3億元，年成長13%。淨利息收入方面，受惠於放款業務動能強勁、財務資產部位穩定成長及淨利差擴張，累計淨利息收入達雙位數成長；手續費收入方面，財富管理商品銷量成長，信用卡簽帳金額成長動能延續，帶動整體淨手續費收入呈雙位數成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率維持良好表現。截至10月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1135%，資產品質維持穩健。國泰證券10月稅後淨利8.8億元，累計稅後淨利78.4億元，再創歷史新高，並超越2025年全年獲利水準，年成長119%。主要受惠於台股交易熱絡，帶動經紀業務顯著成長，加以掌握市場契機，提升自營資本利得貢獻，共同推升整體獲利表現。國泰證券客戶規模與業務表現積極成長，截至10月底，累計台股市占率達4.65%，穩居歷史高檔；台股與複委託開戶數雙雙續寫歷史新高；複委託累計成交量已超越2025年全年規模。國泰產險10月稅後淨利1.9億元，累計稅後淨利達37.7億元，續創同期新高並超越去年全年獲利表現；加計FVOCI股票處分損益18.8億元後，累計前10月對保留盈餘之影響數達56.5億元，整體營運穩健成長。國泰投信10月稅後淨利4.4億元，累計稅後淨利33.3億元，年成長43%；總管理資產規模為新台幣3.5兆元，年成長46%