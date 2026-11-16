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輝達前執行長黃仁勳被爆出和疑似為中國間諜的新加坡資料中心公司Megaspeed前高層黃樂有婚外情。也讓MegaSpeed這家公司成為全球輿論的暴風眼，現任董事TAN Yong Pong（陳勇邦）近日發出聲明強調會配合美國調查。究竟陳勇邦何許人也？港媒揭露，他的事業版圖橫跨多國，就連台灣遊戲產業也涉足。根據港媒《香港01》報導，MegaSpeed董事、股東為新加坡人TAN Yong Pong，當地華文媒體譯名為「陳勇邦」，英文名為James Tan。陳勇邦11月12日以MegaSpeed主席兼行政總裁身份發表聲明，表示公司已配合美國調查，全面盤點晶片，以核實公司符合美國出口管制法規。新加坡內政部則提到，2025年2月已調查該公司，指黃樂是董事長兼行政總裁，接受警方調查時提供不實資訊，已禁止再次入境。陳勇邦在LinkedIn履歷中列出多國工作經歷，最早於2005至2007年在香港擔任國企「中信國際電訊」（CITIC Telecom 1616）的媒體總經理，負責電訊商及政府機構的合作。陳勇邦的事業版圖遍及新加坡、香港、中國、台灣、馬來西亞、印尼、澳洲；在新加坡至少註冊有三間公司——「Swiftdata」、「MegaSpeed」、「Monster Investment」，其中「Swiftdata」為「MegaSpeed」的控股公司，亦曾任多間公司董事，但已辭職或公司解散。值得注意的是，其中一間「Monster Investment」，竟與台灣有些關聯，這家公司持有台灣的「遊戲怪獸股份有限公司」（GAMONSTER Inc.）共57%的股份，若查看該公司的董監事資料可發現，他與另一名新加坡人TAN Yong Khin均代表「Monster Investment」擔任該公司董事「遊戲怪獸」同時參股「移動怪獸」（Mobimon），發行和開發手機遊戲。