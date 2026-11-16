我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任還我特色公園行動聯盟召集人的立委張雅琳，今(16)日陪同高雄市議員林智鴻掃街拜票。張雅琳指出，如今林智鴻帶著台鐵高雄機廠、機器人特色公園、五甲公園等建設成績，眾人有目共睹，近日林智鴻又再簽署特公盟連署，持續支持親子團體訴求。張雅琳肯定他將親子家庭的期待轉化為公園建設成果。張雅琳表示，林智鴻推動的建設，包括成功爭取三億元的原台鐵高雄機廠親子遊樂園、四千五百萬元的機器人主題特色公園、約二千五百萬元的五甲國宅地景遊戲特色公園，另推動五甲公園整體改善，打造水滴型特色遊具與全齡共享空間，並爭取龍成五甲公園改造、水映公園遊具更新，讓親子建設深入社區。其中有關兒童表意權納入公園設計，更是在林智鴻提案修正自治條例下，落實於高雄各區公園的規劃中。張雅琳指出，八年前一起開記者會時，就是希望公園規劃能聽見孩子的聲音，讓遊戲空間更符合家庭需求，如今看見林智鴻持續推動改善，今年仍不改初心，簽署特公盟連署，支持親子團體訴求，展現對兒童遊戲權的重視。她強調鳳山需要會做、有實績的議員，用選票挺林智鴻，就是「力保親子公園政策一席！」林智鴻表示，他會繼續努力，將家長期待與孩子需要放在心上，持續爭取公園建設、遊具更新及環境改善，讓鳳山成為更適合育兒、安心生活的新核心。